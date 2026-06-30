Este es el plan imperdible de BiblioRed para Bogotá

Como parte de la programación cultural de Bogotá, mi ciudad, mi casa, la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) abrió la invitación para que ciudadanos y visitantes participen en el taller “Mapas de agua y microrrelatos de memoria”, una propuesta artística y literaria que busca fortalecer los lazos comunitarios a través del bordado colectivo y la escritura creativa.

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La actividad se desarrollará en la Galería Santa Fe durante cuatro sesiones programadas para los días 1, 15 y 29 de julio, así como el 12 de agosto de 2026, en el horario de 2:00 p. m. a 4:00 p. m. La participación será gratuita y estará disponible hasta completar el aforo.

El taller propone un espacio de encuentro en el que los asistentes podrán explorar sus recuerdos y experiencias relacionadas con el agua, tomando como punto de partida la exposición “Katabasis”, la cual invita al público a reflexionar sobre la transformación y los diferentes procesos internos.

Estas actividades se realizarán a través de imágenes y experiencias sensoriales, las cuales proponen un recorrido inmersivo dirigido principalmente a jóvenes y adultos interesados en el arte contemporáneo en busca de espacios de contemplación, diálogo y nuevas formas de percepción artística.

Uno de los eventos principales consiste en la elaboración de símbolos dibujados por los participantes, que posteriormente se transformarán en piezas textiles y textos cortos.

Todas estas creaciones culminarán en una obra textil común, concebida como un mapa de agua y memoria, que se acompañará con un conjunto de relatos guardados en un cofre con el propósito de fortalecer los vínculos entre los participantes.

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La propuesta hace parte de las estrategias de BibloRed para acercar la cultura, el arte y la lectura a diferentes públicos mediante actividades participativas que incentivan la creatividad y el intercambio de saberes. Además de fomentar la expresión artística, el taller busca fortalecer el sentido de pertenencia por la ciudad y generar espacios de encuentro donde la memoria individual contribuya a construir una memoria colectiva.

Recuerde que el evento se realizará en la Galería Santa Fe, ubicada en la carrera 1A entre calles 12C y 12D de Bogotá; además, tenga en cuenta que para participar no tendrá que pagar, debido a que la actividad es completamente libre.

Si se encuentra interesado en asistir, podrá encontrar toda la programación en los canales oficiales de las autoridades correspondientes, como el de la Alcaldía de Bogotá, donde también hallará toda la variedad de eventos que se realizarán en la capital.