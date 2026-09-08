Alias Bambam, señalado cerebro del asesinato del arrocero Gustavo Aponte, fue enviado a la cárcel

Jherson Leonardo Contreras Ramírez, alias Bambam o Tatán, sería, en criterio de la Fiscalía, el responsable de coordinar todas las acciones para concretar el asesinato de una persona a la salida de un gimnasio en el norte de Bogotá, que resultó ser, aparentemente por error, el empresario arrocero Gustavo Aponte.

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Para el ente acusador es claro que alias Bamban se encargó de adelantar todas las actividades tendientes al crimen, facilitar el ataque del sicario, como efectivamente ocurrió a la salida del gimnasio. Fueron dos las víctimas: el empresario Aponte y su escolta, los dos atacados por la espalda.

“Este hombre habría coordinado acciones previas para garantizar la ejecución del crimen. En ese sentido, se le atribuye la creación de un grupo en una aplicación de mensajería instantánea, mediante el cual se impartieron instrucciones a los demás involucrados. Asimismo, estaría implicado en labores de vigilancia y seguimiento a la persona contra quien estaba dirigido el atentado”, dijo la Fiscalía.

Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía presentó todos los elementos de prueba en contra de alias Bamban, que lo señalan como presunto responsable del delito de homicidio agravado y otras conductas que le fueron imputadas, ninguna de las cuales aceptó. De ahí que el ente acusador insistiera en una medida de aseguramiento.

Videos de seguridad captan el ataque al empresario Gustavo Aponte Foto: Suministrada (API)

“Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, una juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Jherson Leonardo Contreras Ramírez, alias Bambam o Tatán, por su presunta participación en el homicidio de un empresario arrocero y su escolta, perpetrado el pasado 11 de febrero en el norte de Bogotá”, explicó la Fiscalía.

En el curso de la investigación se conoció que también contribuyó a la logística requerida para materializar la acción criminal, específicamente con la consecución de un arma de fuego y de la motocicleta utilizada para facilitar la huida del sicario. Alias Bamban fue capturado en el aeropuerto El Dorado cuando pretendía salir del país, según la Fiscalía, con destino a Perú.

Videos de seguridad captan el ataque al empresario Gustavo Aponte Foto: Suministrada (API)

“Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio, fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas. Los cargos no fueron aceptados”, señaló la Fiscalía.