Donald Trump dio a conocer qué hizo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001

El mandatario estadounidense Donald Trump emitió un comunicado oficial en el que arremetió contra las publicaciones periodísticas de la revista New York Magazine y la reportera Maggie Haberman.

Jefe del Pentágono visita Guantánamo en medio de nuevas tensiones entre EE.UU. y Cuba

El pronunciamiento responde a los cuestionamientos formulados por diversos medios sobre su presencia en el World Trade Center tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, así como a las críticas por su decisión de asistir a las ceremonias conmemorativas en el Pentágono en lugar del sitio histórico en Nueva York.

Pete Hegseth, secretario de guerra de Estados Unidos, visitará Cuba para “interactuar con las tropas”

En su mensaje, el jefe de Estado sostuvo que visitó el área del desastre poco después del colapso de las torres gemelas en compañía de un grupo de trabajadores de la construcción.

Como sustento de su afirmación, el presidente citó los testimonios de su exjefe de seguridad, Matthew Calamari, e hizo referencia a material audiovisual que documenta su recorrido por el lugar en los días posteriores a la tragedia.

Explicación sobre la visita al World Trade Center y críticas a la prensa

Respecto a los señalamientos de la revista New York Magazine sobre la falta de registros que confirmen su estancia en el lugar, el mandatario aclaró que su presencia ocurrió una vez que las autoridades permitieron el acceso a la zona impactada.

El presidente manifestó que “sí estuve allí, obviamente no el mismo día del derrumbe, sino poco después, con un gran grupo de trabajadores de la construcción”, asegurando que sus declaraciones en la Elipse de Washington sobre el proyecto Tunnel to Towers corresponden plenamente a la realidad.

En el texto, el mandatario atacó la credibilidad de los medios de comunicación convencionales, acusándolos de difundir información no verificada.

El gobernante aseveró que “las noticias falsas no quieren escuchar, ni siquiera cuando saben que su historia es falsa”, vinculando la cobertura mediática con los índices de aprobación de su administración y la percepción pública de la prensa.

Justificación del acto en el Pentágono y restricciones de la ceremonia

En relación con los actos solemnes de conmemoración, el presidente rechazó las afirmaciones según las cuales su asistencia al Pentágono obedeció a la imposibilidad de pronunciar un discurso en el World Trade Center.

El mandatario recordó que la normativa del evento conmemorativo en Nueva York prohíbe intervenciones discursivas a los funcionarios públicos, indicando que la representación de su gobierno en la Gran Manzana estuvo a cargo del vicepresidente JD Vance.

Frente a las publicaciones sobre el protocolo de las ceremonias, el jefe de Estado puntualizó que “los políticos y funcionarios públicos no tienen permitido pronunciar discursos ni hacer comentarios en la ceremonia oficial”, asegurando que su presencia en el Pentágono respondió a una solicitud formal.

Finalmente, el mandatario exigió una retractación pública a los autores de los reportajes, reiterando la validez de los videos que acreditan su visita a la Zona Cero.