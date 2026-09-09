El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y su esposa, Jeanette Dousdebes Rubio, iniciaron esta semana una gira por América Latina con una visita a Colombia, donde sostuvieron encuentros con el presidente Abelardo De La Espriella y representantes del Gobierno para abordar una agenda centrada en seguridad, lucha contra el narcotráfico, comercio y cooperación bilateral.

10 frases que marcaron la cita de Marco Rubio y el presidente Abelardo De La Espriella en Barranquilla

La esposa del secretario de Estado estadounidense, Jeanette Dousdebes Rubio, sostuvo una reunión en Barranquilla con la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, para dialogar sobre las labores de recuperación y reconstrucción tras el devastador terremoto del 10 de agosto, en un encuentro que puso el foco en la atención a las comunidades afectadas y los esfuerzos de cooperación.

La visita fue destacada por la Embajada de EE. UU. en Colombia en sus redes sociales, en medio de un renovado interés de Washington por fortalecer sus relaciones con varios gobiernos de la región.

Rubio llegó al país como parte de una gira que también contempla visitas a Ecuador y Perú. Según el Departamento de Estado, el recorrido, que se desarrollará entre el 8 y el 10 de septiembre, busca reforzar las asociaciones estratégicas de Estados Unidos en América Latina.

Jeanette Dousdebes Rubio, esposa de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Foto: Getty Images

Durante su encuentro en Barranquilla, Rubio y De La Espriella discutieron una mayor cooperación en materia de seguridad, especialmente frente al narcotráfico y las organizaciones criminales. El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que Washington busca recuperar y ampliar la histórica relación de seguridad con Colombia.

Uno de los principales puntos de conversación fue la posibilidad de fortalecer las capacidades de las autoridades colombianas mediante cooperación en inteligencia, entrenamiento y equipos. El Gobierno colombiano ha solicitado apoyo en herramientas como drones y sistemas de radar para combatir a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se toma fotos con policías en la pista mientras se prepara para partir del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz en Barranquilla, Colombia. Foto: AP Photo/Fernando Vergara

La agenda también incluyó asuntos económicos. Rubio manifestó que Estados Unidos espera avanzar en acuerdos comerciales con Colombia y otros países de la región, mientras el Gobierno De La Espriella busca soluciones frente a los aranceles impuestos recientemente a algunos productos colombianos.

Además, ambos gobiernos anunciaron avances en nuevas áreas de cooperación relacionadas con minerales estratégicos y energía nuclear civil, lo que podría abrir un nuevo escenario para las relaciones económicas y tecnológicas entre los dos países.

La visita de Rubio ocurre en un momento de cambios políticos y estratégicos en América Latina. Para Washington, Colombia continúa siendo un socio fundamental en temas de seguridad regional, migración y lucha contra el crimen organizado.

Marco Rubio y Abelardo De La Espriella en Barranquilla: estos son los cinco puntos clave del acuerdo entre Colombia y Estados Unidos

Tras su paso por el territorio colombiano, el secretario de Estado continuará su gira hacia Ecuador y Perú, con el objetivo de consolidar una agenda regional que combina cooperación económica, seguridad y combate contra el narcotráfico.