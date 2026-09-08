El gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permaneció 448 días detenido en Venezuela, decidió identificar públicamente a varios de los funcionarios que, según su denuncia, fueron responsables de su cautiverio. Entre los nombres mencionados aparece el de Diosdado Cabello, a quien señaló como el “principal responsable político” de su secuestro.

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“Hoy quiero empezar a ponerles nombre y apellido a quienes deben responder por lo que me hicieron”, escribió Gallo en un extenso mensaje publicado en sus redes sociales. El militar argentino aseguró que durante su detención era conocido como “el preso de Diosdado” y sostuvo que Cabello conocía su situación.

Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando ingresó a Venezuela para reunirse con su esposa, María Alexandra Gómez, y su hijo. Su caso generó una fuerte tensión diplomática entre Argentina y Venezuela. Tras recuperar la libertad, comenzó a brindar su testimonio ante la justicia argentina.

Diosdado Cabello, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela. Foto: X/@ConElMazoDando

En su reciente pronunciamiento, el gendarme también apuntó contra integrantes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM), organismo que, según distintas investigaciones y su propio relato, tuvo participación en las distintas etapas de su detención.

Entre los funcionarios mencionados están Javier Marcano Tábata, vinculado a la dirección de la DGCIM, y Alexander Granko Arteaga, relacionado con la estructura de Asuntos Especiales de ese organismo. “Ahora voy por la DGCIM”, anticipó Gallo, al asegurar que busca identificar a todas las personas involucradas en su cautiverio.

El argentino también señaló a responsables del penal El Rodeo I, donde estuvo recluido. Mencionó a Carlos Enrique Rincones Serven, conocido como Tiburón, y a Alexander José Martínez Endeiza, alias Pater, quienes habrían dirigido el establecimiento durante diferentes momentos de su permanencia.

Además, apuntó contra funcionarios de la estructura judicial venezolana, entre ellos Tarek William Saab, así como el fiscal Farik Karín Mora Salcedo y el juez Carlos Enrique Liendo Acosta. Gallo aseguró que nunca tuvo un verdadero debido proceso y cuestionó las condiciones bajo las cuales fue acusado.

Tarek William Saab fue fiscal general de Venezuela entre 2017 y 2026. Foto: Colprensa

Según informó, ya solicitó ante la justicia argentina la detención y captura internacional de cinco funcionarios vinculados con su caso. Su objetivo, aseguró, es reconstruir toda la cadena de responsabilidades.

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“Quiero saber quiénes me interrogaron, quiénes me torturaron, quiénes me trasladaron y quiénes dieron las órdenes”, afirmó.