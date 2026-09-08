“Eligieron a alguien que conozco muy bien”: Marco Rubio sobre Abelardo De La Espriella, antes de salir hacia Colombia

Antes de salir hacia Colombia para reunirse con el presidente Abelardo de La Espriella en Barranquilla, Atlántico, Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, entregó unas breves declaraciones a medios de comunicación.

Marco Rubio llega este martes a Colombia. Estas son las claves y detalles de su reunión con Abelardo De La Espriella

El funcionario estadunidense aprovechó para referirse al presidente De La Espriella, a quien dijo conocerlo “muy bien”. De hecho, recalcó que el mandatario colombiano es un aliado de EE. UU.

“En el caso de Colombia, acaban de tener unas elecciones libres y democráticas. Eligieron a alguien que conozco muy bien, que está muy alineado con Estados Unidos, y tenemos una relación de larga data con el país”, dijo puntualmente Rubio.

El secretario de Estado también fue consultado antes de abordar el avión que lo traerá a Colombia sobre su visita a Perú y Ecuador.

“En el caso de Perú, después de cierta turbulencia política, también tuvieron elecciones recientemente, y la presidente Fujimori es alguien con quien esperamos trabajar. Y luego está Ecuador. Obviamente, sus elecciones fueron el año pasado, pero enfrentan importantes desafíos. Es uno de nuestros socios de seguridad más cercanos en la región, y creo que también podemos hacer más con ellos en materia económica”, manifestó Rubio.

Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., antes de partir hacia Colombia este martes, 8 de septiembre. Foto: Pantallazo de video de la cuenta en X: @StateDept

Se estima que el jefe de la diplomacia estadounidense arribe a Barranquilla este martes a eso de la 1:00 p. m. En la reunión que sostendrá con De La Espriella, ambos abordarán temas como la lucha contra el narcotráfico, seguridad, comercio, migración, entre otros.

“Durante el encuentro, los dos gobiernos abordarán oportunidades para profundizar la cooperación bilateral e identificar nuevas áreas de trabajo conjunto frente a desafíos relacionados con la seguridad, la estabilidad y el desarrollo del hemisferio”, señalaron recientemente desde la Cancillería de Colombia.

Por su parte, desde la oficina del Departamento de Estado han informado que dentro de los objetivos del viaje de Rubio se encuentran: “Analizar el apoyo estadounidense a la respuesta al terremoto en Colombia; una mayor cooperación en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo, que amenaza a nuestro hemisferio; y los beneficios de estrechar las relaciones comerciales entre nuestros países”.