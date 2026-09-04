Estados Unidos confirma visita de Marco Rubio a Colombia. Se reunirá con gobierno de Abelardo De La Espriella

A través de un corto comunicado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó que el jefe de la diplomacia estadounidense, el secretario Marco Rubio, visitará Colombia la próxima semana. Además, a la pequeña gira del funcionario del gobierno Trump, se le suma Ecuador y Perú, que también estarán en su agenda.

Según el comunicado, “durante el viaje, se reunirá con el nuevo gobierno de De La Espriella en Colombia, el presidente Noboa en Ecuador y el nuevo gobierno de Fujimori en Perú”, dice el texto publicado en la mañana de este viernes 4 de septiembre.

Dentro de los objetivos del viaje, se encuentran “analizar el apoyo estadounidense a la respuesta al terremoto en Colombia; una mayor cooperación en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo, que amenaza a nuestro hemisferio; y los beneficios de estrechar las relaciones comerciales entre nuestros países”.

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