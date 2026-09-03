EE. UU. eleva la alerta de seguridad en un departamento de Colombia por presencia de grupos armados ilegales

La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para el departamento del Cesár en Colombia, asegurando que “existe un riesgo elevado de ataques por parte de grupos armados ilegales, incluido el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización designada por los EE. UU. como Organización Terrorista Extranjera”, dice el texto.

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“En 2026 se han producido múltiples ataques con drones cargados de explosivos contra subestaciones de policía, instalaciones militares y otras posiciones de las fuerzas de seguridad en el departamento del Cesar”, dice el comunicado.

“Entre los incidentes recientes figuran un ataque a la subestación de policía de El Burro (Pailitas) en julio, que dejó cinco agentes heridos; un ataque en Curumaní/San Roque en agosto, en el que murió un agente de policía; y ataques con drones en el sur del departamento a finales de agosto, que causaron heridas a varios soldados”, asegura el texto.

Comunicado emitido por la embajada. Foto: US EMBASSY IN BOGOTÁ

Las autoridades norteamericanas recomiendan extremar las medidas de seguridad y mantener una actitud preventiva ante posibles situaciones de riesgo.

Entre las principales recomendaciones se encuentra permanecer atento al entorno, especialmente en las inmediaciones de estaciones de Policía, edificios gubernamentales, instalaciones militares y carreteras principales, donde podrían presentarse incidentes de seguridad.

También se aconseja evitar cualquier confrontación con personas armadas y mantener un perfil bajo para reducir la exposición a posibles amenazas.

Asimismo, se pide evitar aglomeraciones, manifestaciones y otros lugares donde puedan registrarse alteraciones del orden público.

Los grupos criminales en el país se fortalecieron en medio de la política de paz total del presidente Gustavo Petro. En ese combo están el ELN, las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, que tienen más de 25.000 hombres entre armados y redes de apoyo. Foto: AFP

El comunicado recomienda a los ciudadanos estadounidenses mantenerse informado mediante los medios de comunicación locales y consultar periódicamente las actualizaciones relacionadas con la seguridad.

Como medida adicional de prevención, se recomienda revisar los planes personales de emergencia y garantizar que el teléfono celular permanezca cargado para facilitar las comunicaciones en caso de una eventualidad.

La Alerta de Viaje del Departamento de Estado de Estados Unidos también aconseja no viajar a Arauca, Cauca —excepto Popayán—, Valle del Cauca —excepto Cali— y Norte de Santander, debido a riesgos asociados con delincuencia y terrorismo.

Retenes de grupos armados ilegales en Colombia Foto: Suministradas

Además, desaconseja desplazarse a zonas ubicadas a menos de 10 kilómetros de la frontera entre Colombia y Venezuela, por la presencia de delincuencia, secuestros y enfrentamientos entre grupos armados.