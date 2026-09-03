Embajada de Estados Unidos les negó la visa a los papás de Juliana Guerrero

La embajada de Estados Unidos en Colombia les negó la visa de turismo a los papás de Juliana Guerrero, la controvertida joven que incursionó en el gobierno de Gustavo Petro y que es investigada por supuestas irregularidades en diferentes carteras del Ejecutivo.

Fuentes de la familia de Guerrero confirmaron a SEMANA la decisión que adoptó la administración Trump. Se aseguró que la determinación no habría obedecido a asuntos políticos, sino al nulo flujo migratorio que registraron los dos.

Los padres de Juliana Guerrero nunca han salido de Colombia y ese habría sido el motivo para negarles el visado.