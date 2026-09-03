SEMANA conoció el auto mediante el cual se citó a nueva audiencia para formalizar la acusación contra Juliana Andrea Guerrero Jiménez por los títulos falsos que obtuvo a mediados de 2025 de la Fundación Universitaria San José.

Los títulos falsos de Juliana Guerrero le pasaron factura: la Fiscalía tiene lista la acusación y arrancará el juicio por fraude procesal y falsedad ideológica

La joven, quien ha estado alejada de la palestra pública desde que finalizó el Gobierno de Gustavo Petro, deberá presentarse el próximo 9 de septiembre, a las 11 de la mañana, ante el juzgado 46 de conocimiento de Bogotá en compañía de su abogado.

La audiencia se realizará con un ingrediente especial.

Hace pocos días, el exsecretario general de la Fundación San José, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, reconoció mediante un preacuerdo su plena participación en la entrega de los títulos a Juliana Guerrero pese a que nunca asistió a una clase, presentó un examen o aprobara la prueba Saber Pro.

Gutiérrez, quien será sentenciado a tres años de cárcel, ofreció excusas públicas y aseguró que fue “una mala decisión”.

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Esto al hacer referencia a la alteración del sistema de la Fundación y la manipulación del esquema para darle a Juliana Guerrero los títulos de pregrado de Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contabilización de Operaciones Comerciales.

“Con todo el sentimiento le ofrezco disculpas a todos por este acto y, como educador, quiero dejar esto como un ejemplo y acto de reconocimiento de que, lamentablemente, una decisión puede afectar la estabilidad familiar, personal y profesional. Generalmente, no saben lo que esto ha conllevado para mi vida y mi actuar profesional. Ha tenido un costo bastante alto”, indicó el exsecretario general de la Fundación en la audiencia que se celebró el pasado 20 de agosto.

Exsecretario general de la Fundación Universitaria San José fue condenado por los títulos falsos otorgados a Juliana Guerrero. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/sQImrD03Gu — Revista Semana (@RevistaSemana) August 20, 2026

Guerrero, hasta el momento, no ha mostrado ninguna intención en firmar un acuerdo con la Fiscalía General; por lo que todo indica que buscará seguir a la etapa de juicio.

Es clave recordar que, con el otorgamiento de los dos títulos de pregrado, la hoja de vida de Juliana Guerrero fue publicada para ser designada como viceministra de las juventudes del Ministerio de la Igualdad.

Los contratos de Juliana Guerrero, sin experiencia ni título profesional supervisaba convenios con la Universidad Industrial de Santander

En noviembre de 2025, tras encontrar varias irregularidades, la junta directiva de la Fundación San José tomó la decisión de anular estos dos títulos.

Situación que le puso fin a este nombramiento, pero no a la ascendente carrera de Guerrero en el Gobierno Petro, convirtiéndose en una de las personas más cercanas al entonces primer mandatario.