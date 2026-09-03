Duro temblor de más de 4 grados sacudió a Colombia la madrugada de este 3 de septiembre: se confirmó magnitud y epicentro

Como es habitual, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informa a través de sus canales oficiales sobre los sismos que se registran en el país. La entidad mantiene un monitoreo permanente debido a que Colombia es una de las zonas con mayor actividad sísmica, producto de su ubicación geográfica y la interacción de varias placas tectónicas.

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Durante la madrugada de este 3 de septiembre, reportó una serie de movimientos telúricos en el departamento del Chocó, todos con registro manual.

El primero ocurrió a las 12:17 a. m. Según el informe oficial, el sismo tuvo una profundidad de 43 kilómetros y su epicentro se ubicó en las coordenadas 4.42° de latitud y -76.73° de longitud, alcanzando una magnitud de 4.3.

El movimiento se presentó cerca de Sipí (Chocó), a 27 kilómetros, además de Trujillo (Valle del Cauca), a 51 kilómetros, y El Dovio (Valle del Cauca), a 55 kilómetros.

Horas más tarde, a las 3:14 a. m., la entidad informó sobre un segundo temblor en la misma región. Este evento tuvo una magnitud de 2.9 y tuvo una profundidad de 52 kilómetros.

Su epicentro quedó localizado en las coordenadas 4.41° de latitud y -76.70° de longitud, a 28 kilómetros de Sipí, 47 kilómetros de Trujillo y 52 kilómetros de El Dovio.

La actividad sísmica continuó minutos después. A las 3:54 a. m. se registró un tercer movimiento telúrico en la zona, con una profundidad de 44 kilómetros. Al igual que los anteriores, fue clasificado como un evento de registro manual.

La actividad sísmica en Colombia es monitoreada de forma constante. Foto: Getty Images

El Servicio Geológico Colombiano recuerda que, con el conocimiento científico actual, los sismos no pueden predecirse. Aunque la entidad mantiene un monitoreo permanente de la actividad sísmica en todo el territorio nacional y reporta los eventos casi en tiempo real, hasta ahora no existe un método que permita determinar con precisión cuándo, dónde o con qué magnitud ocurrirá un terremoto.