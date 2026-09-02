Nuevo temblor sacude a Colombia la tarde de este miércoles, 2 de septiembre: Servicio Geológico dio detalles

Un nuevo movimiento telúrico se registró en la tarde de este miércoles, 2 de septiembre, en el departamento de Santander. De acuerdo con los reportes iniciales del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor ocurrió exactamente a las 4:32 p. m., alcanzando una magnitud de 3.0 en la escala de Richter.

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El reporte institucional precisó que el evento sísmico tuvo una profundidad hipocentral de 152 kilómetros, característica habitual de los movimientos telúricos que se registran regularmente en esta zona del país.

Ubicación geográfica y municipios cercanos al epicentro

Las mediciones del organismo de monitoreo situaron la localización del sismo en las coordenadas latitud 6,80° norte y longitud 73,11° oeste. Esta ubicación georreferenciada situó el epicentro a tan solo 5 kilómetros del municipio de Los Santos, una de las zonas con mayor actividad telúrica del país.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-09-02, 16:32 hora local Magnitud 3.3, profundidad 152 km, Los Santos - Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/GpCMU9tgCQ — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 2, 2026

Asimismo, la entidad técnica indicó que el temblor se sintió de forma leve en otras poblaciones cercanas al departamento de Santander.

Entre los cascos urbanos más próximos al punto de origen figuran la municipalidad de Jordán, a 8 kilómetros de distancia, y el municipio de Aratoca, a 16 kilómetros del epicentro.

Evaluación técnica del Servicio Geológico Colombiano

La información del evento sísmico fue consolidada a través de la red de monitoreo nacional, mediante el registro de 53 estaciones sismológicas distribuidas en el territorio.

El reporte oficial fue calificado con estatus manual por los analistas del organismo, registrando un error cuadrático medio (RMS) de 0,5 segundos y una brecha azimutal (Gap) de 66 grados.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reporta cada sismo en el país. Foto: Foto 1: AP / Foto 2: SGC

Tras la ocurrencia del temblor, los organismos de gestión del riesgo y las autoridades locales del departamento de Santander iniciaron las operaciones de verificación correspondientes.

Hasta el momento, las entidades de socorro no reportan personas lesionadas ni daños materiales en las infraestructuras de las poblaciones cercanas.

Monitoreo permanente en la región de Santander

La mesa técnica del SGC recordó que la zona de Los Santos concentra una parte significativa de los movimientos telúricos diarios en Colombia, debido a sus condiciones geológicas.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante en las redes de detección para informar de manera oportuna a la ciudadanía sobre cualquier novedad sísmica en el territorio nacional.

Las unidades de gestión del riesgo en Santander reiteraron el llamado a los habitantes de la provincia de Guanentá para mantener la calma y conocer los puntos de encuentro en caso de réplicas o eventos de mayor magnitud.