El modelo de pasaportes que dejaron el expresidente Gustavo Petro y su gobierno tuvo un nuevo golpe: el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó una medida cautelar y ordenó la suspensión provisional de la ejecución del Convenio Interadministrativo Específico No. 001 de 2025 y del CI-005 de 2026, así como los que se deriven de este.

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La medida se adoptó por cuenta de una acción popular que presentó Nicolás Dupont Bernal contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia.

En esta acción se cuestionaba el esquema que se implementó con el objetivo de la personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaportes, un tema que generó gran debate en el país.

El Tribunal aclaró que esta decisión no suspende el instrumento suscrito con la Imprenta Nacional Casa da Moeda de Portugal.

Entre otros argumentos, se expresa que no hay ninguna certeza sobre el estado de la ejecución del nuevo modelo de pasaportes. De hecho, se encontraron cronogramas incumplidos, informes que eran contradictorios, faltas verificables y hasta habló de una “planeación improvisada”.

El Tribunal también le ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Fondo Rotatorio de esta cartera, a la Imprenta Nacional de Colombia y a la Imprenta Nacional Casa da Moeda de Portugal entregar un informe con información relacionada con:

Las actividades efectivamente ejecutadas dentro del convenio mencionado y sus contratos derivados.

Las fases implementadas y los compromisos contractuales materializados a la fecha.

El cronograma actualizado de ejecución del contenido.

Los soportes documentales que permitan verificar el estado real de implementación del modelo adoptado.

Para ello, las instituciones mencionadas tendrán un plazo máximo de 20 días.

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La suspensión provisional decretada permanecerá vigente hasta que las entidades obligadas acrediten ante el Tribunal, de manera suficiente, objetiva y verificable: el estado real de ejecución del modelo, la disponibilidad efectiva de las libretas, las condiciones de seguridad en las que están, entre otros detalles.

De igual forma, ordenó que se garantice que la expedición de los pasaportes no se interrumpa mientras que permanezca vigente la suspensión provisional. Por el momento, ninguna de las instituciones mencionadas en la decisión se ha pronunciado al respecto.