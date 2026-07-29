Siete nuevos puntos para expedir el pasaporte en Bogotá: CADE y Cancillería renovaron contrato

Solicitar el pasaporte es una tarea que a muchos colombianos se les complicó hace algunos meses, por cuenta de la situación que se vivía tras la incertidumbre por la llegada de un nuevo operador que reemplazara las funciones de la empresa Thomas Greg & Sons. Sin embargo, la crisis parece haber sido superada, pues ahora los bogotanos tienen acceso a una nueva alternativa para solicitar los pasaportes.

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Hace algunas horas se conoció que la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Ministerio de Relaciones Exteriores renovaron el convenio que permite la expedición de pasaportes en siete puntos de la Red CADE de la ciudad, garantizando la continuidad de este servicio hasta diciembre de 2026.

La Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de Relaciones Exteriores garantizaron la continuidad del servicio de pasaportes fuera de la sede principal de la Cancillería. Foto: Catalina Olaya

Con la firma de la alianza, ahora los ciudadanos podrán seguir accediendo a este servicio de manera más ágil y eficiente, con un modelo de atención que marca un hito en el país, pues ahora la expedición del mismo se podrá hacer por fuera de la Cancillería.

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Los siete puntos habilitados para la expedición o renovación de pasaportes son:

SuperCADE Las Américas: Carrera 86 #43-55 sur.

SuperCADE Calle 13: Avenida Calle 13 #37-35.

CADE Fontibón: Diagonal 16 #104-51, oficina 101, Centro Comercial Viva Fontibón.

CADE Santa Lucía: Avenida Caracas #41B-30 sur.

CADE Tunal: Carrera 24C #48-94 sur, Centro Comercial Tunal, entrada 1, locales 58 y 59.

CADE Servitá: Calle 165 #7-52.

CADE La Gaitana: Transversal 126 #133-32.

La atención para trámites de pasaporte en la Red CADE será de lunes a viernes entre las 7:00 a. m. y las 3:00 p. m., con pausa al mediodía. Foto: Getty Images

Los horarios de atención en estos puntos van de lunes a viernes, entre las 7:00 a. m. y las 12:00 m., y de 1:00 p. m. a 3:00 p. m.

Si usted desea hacer la solicitud del pasaporte, recuerde que es indispensable contar con una cita previa, la cual debe agendarse a través del portal oficial de la Cancillería. Para la entrega del documento no se requiere cita.

Además, la expedición del pasaporte en los puntos de la Red CADE no tiene ningún costo adicional para los ciudadanos, ya que la Cancillería mantiene las mismas tarifas y condiciones de atención que ofrece en sus sedes.

La expedición del pasaporte en los puntos habilitados no tendrá costos adicionales y requerirá cita previa a través del portal oficial de la Cancillería. Foto: Getty Images/iStockphoto