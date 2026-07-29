Gobierno saliente también corrió a dejar hecha la Ley de competencias de las regiones. MinHacienda radicó el proyecto

Un proyecto legislativo pendiente y esperado, luego de que se aprobara en el Congreso de la República la reforma al Sistema General de Participaciones-SGP, era el de la Ley de Competencias, que marcará la hoja de ruta para las responsabilidades que deberán asumir las regiones, de cara a la recepción de más recursos de transferencias de la Nación.

Solo hasta ahora, en la recta final, el gobierno de Gustavo Petro, a través del Ministerio de Hacienda, llevó al Legislativo la iniciativa, que fue radicada en un abultado documento de 356 páginas, con 176 artículos que condensan una variedad temática, dentro de las competencias que tendrán que asumir las regiones.

Este proyecto de ley es quizás uno de los que mayor importancia tendrá para el gobierno electo de Abelardo De la Espriella, en la medida en que sus mensajes y promesas han girado hacia la meta de gobernar con las regiones.

De hecho, ese fue el espíritu de la reforma al SGP: entregar más recursos a los territorios para que finalmente se materialice la descentralización y se promueva así el desarrollo regional, lo que -de lograrse- producirá grandes y profundos cambios.

Ley de competencias. Proyecto de ley Foto: Ministerio de Hacienda / Documento

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