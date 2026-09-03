Muere Gloria Steinem, el ícono del feminismo, potente voz por la igualdad de género en Estados Unidos

La periodista estadounidense y figura emblemática del feminismo Gloria Steinem murió a los 92 años, informó su fundación en un comunicado difundido el jueves.

“Gloria Steinem falleció en paz en su casa de Nueva York, rodeada de algunas de las muchas personas que la querían”, señaló la Gloria’s Foundation en un comunicado publicado en Instagram, sin precisar la causa de la muerte.

El feminismo no baila solo, sus demandas necesitan tener en cuenta el contexto social de las mujeres

Steinem comenzó su carrera en el periodismo a principios de los años 1960, cuando muchas mujeres necesitaban aún una autorización de sus esposos para tener una cuenta bancaria. En aquella época, escribió un reportaje de investigación sobre el sexismo generalizado que enfrentaban las camareras “conejitas” en el club Playboy de Nueva York.

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Su despertar feminista ocurrió durante una reunión en 1969 en la que las mujeres hablaron abiertamente sobre la experiencia de abortar, según relató. “Eso dio un sentido a mi propia experiencia. Yo había abortado y no se lo había dicho a nadie”, escribió luego en el New York Magazine.

Poco a poco, pasó de la escritura a los discursos y el debate público. Durante años viajó por Estados Unidos y el mundo para participar en conferencias y protestas. En la década de 1970, Steinem fundó la revista Ms. y el National Women’s Political Caucus, y organizó la primera Conferencia Nacional de Mujeres en Houston.

“Los casi 100 años de Gloria fueron años bien vividos, y siguió trabajando por la igualdad hasta el final”, declaró su fundación.

“El mayor don de Gloria era su capacidad para escuchar a los demás, para hacer que se sintieran vistos y escuchados. Gloria vivió fiel a su espíritu independiente, siempre con curiosidad y un gran sentido del humor”, apuntó.

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Los medios norteamericanos han publicado completos perfiles sobre su vida y su pensamiento. “No todas las personas con útero tienen que tener un hijo, al igual que no todas las personas con cuerdas vocales tienen que ser cantantes de ópera. Es una elección, y es una elección maravillosa, pero si todo el mundo tiene que hacerlo, deja de ser una elección”, recordó que decía Steinem el diario The New York Times.

“El feminismo tiene que ser cada vez más una cuestión menos de mujeres cisgénero”

Steinem fue una de las primeras mujeres en hablar abiertamente del aborto y ella misma narró que intertumpió su embarazo cuando solo era legal hacerlo porque corría riesgo la vida de la madre. La periodista contó en una ocasión, según la BBC, que el médico le dijo: “Debes prometerme dos cosas. Primero, no le dirás a nadie mi nombre. Segundo, harás con tu vida lo que quieras”.

La mujer fue una de las voces más poderosas en Estados Unidos sobre la libertad reproductiva. Uno de sus artículos más leídos se titulaba “Si los hombres pudieran menstruar”. Sobre el matrimonio decía: “No puedo tener pareja en cautiverio”.

En una ocasión, Steinem narró las críticas que producía su forma de pensar: “Siempre me acusaban de aprovecharme de los hombres, de ser demasiado sexual. Una vez alguien me envió una caricatura de una lápida que decía ‘por fin duerme sola’”.

*Con información de AFP