Potente terremoto se registra en Alaska: las autoridades en alerta por réplicas en la costa

Un terremoto de magnitud 6.3 en la escala abierta de Richter sacudió este jueves, 3 de septiembre, las costas del estado de Alaska, en el noroeste de Estados Unidos, sin que por ahora haya informaciones sobre posibles víctimas o daños materiales.

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El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha detallado que el epicentro del sismo se situó a unos 84 kilómetros al suroeste de Nikolski, mientras que el hipocentro se ubicó aproximadamente a 35 kilómetros de profundidad.

Por su parte, el Centro de Terremotos de Alaska indicó que, tras el movimiento telúrico, se han registrado alrededor de una decena de réplicas, incluidas al menos tres por encima de la magnitud 4, mientras que el Centro de Tsunamis del Pacífico descartó por ahora emitir alertas.

Notable quake, preliminary info: M 6.3 - 84 km SSW of Nikolski, Alaska https://t.co/O5O0wZnW9f — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) September 3, 2026

El movimiento sísmico fue registrado por 136 estaciones, con una brecha de 59° y un residuo RMS de 1,28 segundos.

De acuerdo con la información disponible, se registraron dos informes de personas que sintieron el terremoto; el mapa de intensidad comunitaria alcanzó un valor de 5.0.

El terremoto ocurrió en una de las zonas sísmicamente más activas del planeta. Las islas Aleutianas forman parte del límite entre la placa del Pacífico y la placa Norteamericana, donde la primera se introduce por debajo de la segunda.

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Esta interacción tectónica genera frecuentes terremotos y actividad volcánica en el arco de las Aleutianas.

El evento formó parte de una secuencia sísmica activa, con varios terremotos posteriores y anteriores registrados en las proximidades de Nikolski.

Se trata de un terremoto fuerte en una región tectónicamente muy activa, pero su epicentro remoto y la baja exposición de población limitaron de modo considerable sus posibles consecuencias.

Vista de la isla Unalaska desde Umnak, islas Aleutianas, Alaska. Foto: Getty Images

Entre los eventos cercanos se destacó una réplica de magnitud 5.2. El USGS asignó al terremoto principal una alerta Pager verde, indicativa de una probabilidad baja de víctimas y daños importantes.

Debido a su localización marítima, también se realizó una evaluación relacionada con la posibilidad de tsunami.