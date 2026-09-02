Dos personas murieron y otras seis resultaron heridas, entre ellas tres agentes de policía, durante un tiroteo ocurrido este miércoles, 2 de septiembre, en un edificio residencial de gran altura en el centro de Minneapolis, Estados Unidos, informaron las autoridades.

El sospechoso también murió, aunque la policía aún no ha establecido las circunstancias de su fallecimiento.

El ataque se produjo en un edificio cerca del Centro de Convenciones de Minneapolis. La Policía de Minneapolis recibió una llamada al 911 poco después de las 4:30 de la tarde, hora local, por reportes de disparos. Los agentes llegaron al lugar y entraron al edificio aproximadamente tres minutos después.

ChatGPT habría ayudado a planear el tiroteo en la Universidad Estatal de Florida, señala nueva demanda

De acuerdo con el sargento y portavoz policial Garrett Parten, los agentes encontraron víctimas dentro del edificio. Posteriormente, escucharon más disparos y siguieron el sonido hasta un piso superior, donde se encontraron con una especie de neblina que, según la policía, limitaba considerablemente la visibilidad.

Al menos tres policías terminaron heridos en el hecho. Foto: AP Photo/Ellen Schmidt

Una de las víctimas murió en el lugar. Otras cuatro personas fueron trasladadas a un hospital, donde una de ellas falleció posteriormente. Además, tres agentes de la Policía de Minneapolis fueron llevados a un centro médico después de resultar heridos durante la respuesta al ataque.

Dos de los policías sufrieron heridas de bala. Uno recibió un impacto en una pierna, mientras que el otro fue sometido a una intervención quirúrgica. Un tercer agente también resultó herido, aunque inicialmente no se precisó la naturaleza de sus lesiones. Posteriormente, el hospital informó que los tres se encontraban en condición estable.

Tiroteo cerca de una mezquita en Estados Unidos deja al menos tres muertos

El sospechoso fue encontrado muerto, pero las autoridades no habían determinado inicialmente cómo falleció. La policía tampoco había establecido un posible móvil para el ataque. Las identidades de las víctimas y del sospechoso no habían sido divulgadas.

La policía responde a un tiroteo el miércoles 2 de septiembre de 2026 en el centro de Minneapolis. Foto: AP Photo/Ellen Schmidt

La magnitud de la respuesta policial llevó a las autoridades a pedir a los habitantes que evitaran la zona. Imágenes difundidas desde el lugar mostraron una fuerte presencia de agentes y vehículos policiales, mientras efectivos apuntaban hacia los pisos superiores de una torre residencial situada cerca del Centro de Convenciones.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, informó que funcionarios estatales se encontraban en el lugar para apoyar a las autoridades locales. En un mensaje publicado en redes sociales, expresó su agradecimiento a los agentes que participaban en la respuesta y pidió apoyo para los primeros respondedores.

Revelan la identidad del hombre armado que creía ser Jesucristo y protagonizó tiroteo en la Casa Blanca

El director del FBI, Kash Patel, confirmó que agentes de la agencia estaban respondiendo al incidente y que ofrecerían los recursos necesarios para apoyar a las autoridades locales en la investigación.

Con información de AFP.