En video: Ucrania logra un rescate inédito en plena guerra y evacúa a un soldado herido con un dron aéreo

Las Fuerzas Armadas de Ucrania anunciaron el lunes 19 de octubre que evacuaron a un soldado herido desde una posición de combate mediante un dron aéreo, en una operación que describieron como la primera registrada de su tipo en toda la historia de la humanidad.

El rescate fue realizado por integrantes de la 92.ª Brigada de Asalto, en coordinación con otras unidades militares y la empresa ucraniana Gurzuf Defence, en medio de la guerra que el país adelanta contra el ejército de Rusia desde 2022, cuando las fuerzas de Vladimir Putin invadieron territorio ucraniano.

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El militar pertenecía a la 30.ª Brigada Mecanizada y se encontraba en una posición de primera línea. Según la información difundida por el Ejército, la actividad de los drones rusos y el terreno minado impedían que los equipos de rescate llegaran hasta él mediante vehículos o robots terrestres, los métodos utilizados habitualmente para evacuar heridos en zonas peligrosas.

Para realizar la operación, los militares emplearon un hexacóptero de carga pesada, modelo Heavy Shot Ayudag-6, fabricado por Gurzuf Defence. Los especialistas adaptaron el aparato para transportar a una persona y realizaron pruebas previas para garantizar su estabilidad durante el vuelo.

El procedimiento requirió que primero enviaran al soldado un equipo especial con mosquetones. Después, el dron llegó equipado con un sistema de elevación y el militar se aseguró al dispositivo siguiendo las instrucciones que recibió de sus compañeros, quienes mantuvieron contacto con él durante el rescate.

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La aeronave lo trasladó hasta una zona más segura, donde otros militares organizaron su posterior traslado a un hospital. Según la información divulgada por la 30.ª Brigada Mecanizada, el soldado se encuentra en tratamiento y rehabilitación, y su vida ya no corre peligro.

Soldados de la unidad de drones prueban drones de fibra óptica antes de utilizarlos en el frente en el óblast de Donetsk, Ucrania. Foto: Anadolu via Getty Images

Gurzuf Defence informó que el trayecto duró aproximadamente una hora y 15 minutos y cubrió unos 62 kilómetros. La compañía y las unidades militares participantes calificaron la operación como inédita, aunque la afirmación de que fue la primera de la historia no ha sido verificada de manera independiente.

La evacuación se suma al uso creciente de sistemas no tripulados en la guerra entre Rusia y Ucrania, los cuales han estado en medio de serias polémicas por su uso abierto en combate contra soldados. Las fuerzas ucranianas ya emplean robots terrestres para transportar suministros y retirar heridos de zonas de combate.

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A comienzos de septiembre, el Ministerio de Defensa ucraniano informó que las misiones logísticas y de evacuación con robots terrestres habían pasado de unas 7.500 en enero a más de 25.000 en agosto.