Donald Trump dice que Rusia y Ucrania alcanzaron un “cese al fuego energético” en medio de la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que Rusia y Ucrania acordaron poner fin a los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas.

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“A partir de ahora, hay un cese al fuego energético en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han llegado a un acuerdo. ¡No lo rompan!”, escribió Trump en su red Truth Social, sin dar más detalles.

Ni Kiev ni Moscú reaccionaron de inmediato a este anuncio, que se produce tras las declaraciones de Trump el sábado, en las que criticó los ataques de Kiev contra refinerías rusas y opinó que “es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente”.

Este mismo domingo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había ofrecido dejar de atacar las refinerías de petróleo rusos, como pide Estados Unidos, a cambio de que Rusia cese los ataques contra la infraestructura energética ucraniana.

El mandatario ucraniano había sido muy criticado por Trump por los ataques contra las refinerías rusas, a los que atribuye el elevado precio de los combustibles a nivel mundial.

El presidente ucraniano manifestó su sorpresa por el anuncio por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, de un alto el fuego en el ámbito de la energía entre Rusia y Ucrania, pero expresó su disposición a cumplirlo si Moscú hace lo propio.

“El anuncio de alto el fuego ha sido algo nuevo para mí, pero si los rusos están de acuerdo con un alto el fuego para la energía, Ucrania también”, afirmó Zelenski en declaraciones al periodista de los medios estadounidenses CNN y Axios Barak Ravid.

“Si el presidente Trump lo ha negociado con (el presidente ruso, Vladimir) Putin, por favor decirnos cuándo empieza el alto el fuego. Estamos listos y vamos a aceptarlo”, añadió.