Donald Trump arremete contra Volodimir Zelenski y pide “un nuevo presidente” para Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó este sábado, 10 de octubre, contra el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y pidió que el país europeo tenga “un nuevo presidente”.

Donald Trump hace importante anuncio: Rusia y Ucrania llegaron a un importante acuerdo sobre ataques dirigidos en plena guerra

“Ceo que ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente”, afirmó Trump en declaraciones a la prensa desde la base militar de Andrews, en Maryland.

“Sugiero que Ucrania tenga un nuevo líder que pueda llegar a un acuerdo. Zelenski por algún motivo nunca llega a acuerdos”, planteó el mandatario estadounidense. De hecho, Trump cree que “Zelenski podría haber resuelto esta guerra muchas, muchas veces”, pero “elige no hacerlo”.

El inquilino de la Casa Blanca considera que “Zelenski quiere generar problemas al mundo. Quiere generar problemas a nuestros agricultores con sus ataques contra las refinerías rusas”, señaló.

Donald Trump y Volodimir Zelenski Foto: AFP

“Le hemos dicho a Zelenski. ‘Puedes hacer lo que quieras a Rusia, pero no ataques las refinerías porque eso supone un problema para el mundo’. ¿Y qué hace? Va y ataca el combustible diésel. Debería parar de una buena vez”, planteó.

Las Fuerzas Armadas ucranianas han atacado recurrentemente las refinerías de petróleo rusas para intentar frenar la ofensiva militar rusa sobre el este de Ucrania a pesar de las advertencias de Washington, que acaba de anunciar el levantamiento de las sanciones a la exportación de diésel ruso.

El propio Zelenski ha criticado el “regalo” que supone para el presidente ruso, Vladimir Putin. “Esto le hace el juego a Rusia, ya que le permite matar a más personas, prolongar la guerra, tener aún menos respeto por Estados Unidos e infligir pérdidas y daños aún mayores al mundo”, argumentó.

Trump anunció un acuerdo “trascendental” con su homólogo ruso para que Rusia suministre “inmediatamente” más de 300.000 toneladas de combustible diésel al mercado estadounidense y global. El acuerdo prevé el suministro de “otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después”.

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Mortífero bombardeo en Ucrania

Moscú ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra Ucrania, lo que ha disparado el número de víctimas civiles, mientras los esfuerzos diplomáticos encabezados por Estados Unidos para poner fin a más de cuatro años y medio de guerra siguen estancados.

La madrugada del sábado, un ataque con bombas rusas contra la ciudad de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, dejó 20 muertos, entre ellos tres niños, según los servicios estatales de emergencia.

“Hoy Rusia expresó su agradecimiento por el levantamiento de las sanciones a las exportaciones de diésel lanzando cinco bombas contra edificios residenciales en Zaporiyia”, escribió Zelenski en X.

Irina, de 69 años, residente en uno de los edificios impactados, tuvo apenas tiempo de refugiarse en el baño tras recibir la alerta de bombardeo.

En la imagen, varios vehículos dañados por un ataque ruso a un vecindario residencial en Zaporiyia, Ucrania. Foto: AP Photo/Kateryna Klochko

Según relató, dos de sus vecinos murieron. “Tenían 75 años. La explosión los arrojó a la calle. Ni siquiera llegaron al hospital”, dijo a AFP.

En la región central de Dnipropetrovsk, un ataque ruso con drones mató a un niño de 11 años, informó el gobernador regional.

Los bombardeos rusos también provocaron cortes de electricidad en Kiev, según la compañía energética DTEK. Además, el alcalde de la capital informó de un ataque contra un restaurante.

Periodistas de AFP escucharon explosiones sobre Kiev durante la jornada.

El ministerio ruso de Defensa afirmó que había atacado un “centro de datos” utilizado por el ejército ucraniano.

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“Conversaciones constructivas”

El anuncio del acuerdo sobre el diésel coincidió el viernes con una reunión en Miami entre funcionarios estadounidenses, ucranianos y europeos, en un nuevo intento diplomático por poner fin a la guerra.

La delegación ucraniana emprendió el regreso a su país el sábado, informó un asesor de Zelenski.

Desde su llegada a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha intentado mediar para acabar con el conflicto en Ucrania.

Tras la reunión en Miami, el enviado estadounidense Steve Witkoff escribió en X que “conversaciones constructivas” exploraron “posibles vías para reducir la escalada y poner fin a la guerra con Rusia antes del invierno” boreal, además de impulsar una paz “duradera y estable”.

Donald Trump, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, presidentes de Estados Unidos, Ucrania y Rusia, respectivamente. Foto: AFP

Según Witkoff, en la reunión participaron representantes de Reino Unido, Francia y Alemania, junto con la Comisión Europea, Ucrania y la OTAN.

El Kremlin indicó el sábado que Trump transmitió a Putin varias propuestas para rebajar las tensiones durante una conversación telefónica el viernes.

Putin recibió esas iniciativas “con comprensión”, señaló el Kremlin, sin dar más detalles.

Rusia, que lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, controla actualmente cerca de una quinta parte del territorio ucraniano.

*Con información de AFP y Europa Press