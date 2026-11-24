México anunció el martes que el capo del narcotráfico “Chapo Isidro”, capturado el pasado viernes y quien figura en la lista de los delincuentes más buscados por el FBI, será juzgado en el país antes de tratar un pedido de extradición a Estados Unidos, informó la fiscal general.

Publican el video inédito de la captura del Chapo Isidro, el fugitivo más buscado por el FBI

Fausto Isidro Meza, el líder de la banda de los Beltrán Leyva, fue detenido en un operativo que contó con apoyo de la inteligencia de Estados Unidos, que mantiene una solicitud de extradición vigente y ofrece por él una recompensa de cinco millones de dólares.

“Por el momento, va a ser juzgado aquí en el país”, declaró la fiscal Ernestina Godoy, en una rueda de prensa en la Cámara de Diputados, la tarde del lunes.

🚨“El Chapo Isidro” enfrentará por el momento a la justicia en México. La titular de la FGR, Ernestina Godoy, informó que, por el momento, será juzgado en territorio nacional y no será extraditado a Estados Unidos. https://t.co/uVtwBHGofj — Azucena Uresti (@azucenau) November 23, 2026

La fiscal evitó responder directamente a preguntas sobre si la extradición ha quedado definitivamente desechada e insistió en que será procesado en México.

“Vamos a respetar el debido proceso y lo vamos a juzgar aquí en el país”, agregó.

Godoy detalló que el delincuente, recluido en un penal de alta seguridad del centro del país, afronta una primera audiencia judicial en la que se definirán los delitos que se le imputarán y el inicio de su juicio.

México es sacudido por una ola de violencia ligada al narcotráfico, en medio de la cual han sido detenidos numerosos jefes criminales.

Chapo Isidro capturado por las fuerzas de seguridad de México Foto: X/@OnDemand_News

Esta ofensiva contra el crimen organizado ocurre bajo la presión del presidente estadounidense Donald Trump y ha desembocado en la captura de jefes de cárteles y la entrega a ese país de 92 criminales de alto perfil, sin necesidad de un juicio de extradición.

El ministro de Seguridad de México, Omar García Harfuch, advirtió el lunes de que ‘El Chapo Isidro’ fue detenido hasta en cuatro ocasiones entre 2011 y 2015, durante los sexenios de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“La Fiscalía va a dar más información de qué pasó en esos procesos”, dijo.

El detenido tiene una orden de extradición de Estados Unidos por narcotráfico y fue incluido en la lista de los más buscados del FBI.

Elementos de las fuerzas especiales Lobos y Murciélagos irrumpieron en su domicilio y lo tomaron por sorpresa. Foto: Secretaría de Defensa de México

‘El Chapo Isidro’ lideraba al ínclito grupo criminal de los Beltrán Leyva tras caer en desgracia la cúpula anterior, así como su propia facción, el Cártel de Guasave, que surgió en 2008 como brazo armado del primero hasta que logró su autonomía en 2014.