El responsable del aparato de seguridad interna de Hamás, Naim Muhamad abú Nahal, murió como consecuencia de un ataque del Ejército de Israel en la ciudad de Gaza, en el marco del aumento de los bombardeos contra la Franja a pesar del alto el fuego pactado a finales de octubre de 2025.

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Según confirmó el Ministerio del Interior de Gaza, en manos de Hamás, el alto cargo, de 50 años, ha sido “martirizado” en un ataque aéreo perpetrado por aviones “de la ocupación israelí” al oeste de la ciudad de Gaza, sin más detalles sobre el lugar en el que ha tenido lugar el bombardeo.

Así, ha indicado que este ataque busca responder a los “duros golpes asestados recientemente” por el aparato de seguridad interna “a los agentes de la ocupación”, antes de destacar que la muerte de Abú Nahal llega después de que “lograra importantes avances en la lucha contra las bandas colaboradoras con la ocupación, que se refugian en las zonas controladas por su Ejército”.

🔴 ELIMINATED: Naim Muhammad Ashour Abu Nahal, head of Hamas’ Internal Security Apparatus in Gaza. Abu Nahal assumed the role approximately two months ago after the IDF and ISA apprehended his predecessor. His elimination constitutes a significant blow to the apparatus’ management capabilities. Throughout the war, and particularly recently, Abu Nahal advanced terror attacks against Israeli civilians and IDF troops and worked to restore the capabilities of terrorist organizations in Gaza, in systematic violation of the ceasefire. He was eliminated to remove the threat he posed. — Israel Defense Forces (@IDF) November 24, 2026

“El general de brigada Abú Nahal contaba con una destacada trayectoria de esfuerzos en el enfrentamiento con los servicios de inteligencia de la ocupación y en el desbaratamiento de sus planes para causar daño a nuestro pueblo en la Franja de Gaza, a lo largo de su dilatada carrera en el servicio de seguridad interna”, aseguró.

En este sentido, la cartera del Interior ha denunciado a través de un comunicado publicado en redes sociales que “los sistemáticos ataques israelíes contra los servicios de seguridad interna y la Policía se enmarcan en los esfuerzos de la ocupación por generar caos y un colapso de la seguridad en la Franja de Gaza”.

Tras ello, el primer ministro y el ministro de Defensa de Israel, Benjamin Netanyahu e Israel Katz, respectivamente, han confirmado la “eliminación” de Abú Nahal.

🔴 ISRAEL EN GUERRE: Tsahal ÉLIMINE le chef à la sécurité intérieure du Hamas dans la Bande de Gaza Naim Abou Nahal. https://t.co/uFfvLMcYvf — Jonathan Serero (@sererojonathan) November 24, 2026

“Las FDI han eliminado a Naim abú Nahal, jefe del aparato de seguridad interna de Hamás, tras la detención de su predecesor por nuestras fuerzas en una audaz operación hace tres meses”, han señalado en un comunicado conjunto publicado poco después del bombardeo.

“Felicitamos a las FDI y al Servicio de Inteligencia de Israel (ISA) --conocido también como Shin Bet-- por la aplicación de la agresiva política de nuestro Gobierno”, han sostenido. “Ningún terrorista logrará eludir el largo brazo del Estado de Israel”, dijo.

Por su parte, el Ejército de Israel ha destacado que la muerte de Abú Nahal “supone un duro golpe” para las capacidades de Hamás y ha agregado que el hombre “orquestó ataques terroristas contra civiles israelíes y tropas de las FDI” tras los ataques del 7 de octubre de 2023.