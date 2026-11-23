A través de una declaración oficial divulgada por su portavoz este lunes, 23 de noviembre, la Embajada de la República Popular China en Colombia expresó su “profundo descontento y firme rechazo” frente a una reciente visita de carácter oficial realizada por varios congresistas colombianos a Taiwán, así como por haber denominado públicamente “embajador” al “representante de la Oficina Comercial de Taipéi en el país”.

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Según la representación diplomática, esta actuación desoyó las gestiones y advertencias previas de Pekín, viola gravemente el principio de Una Sola China e interfiere en sus asuntos internos, motivo por el cual ya transmitió su “seria inquietud y preocupación” a las autoridades colombianas.

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El estatus de la Oficina Comercial de Taipéi y el principio de Una Sola China

En su pronunciamiento, el portavoz enfatizó que en el mundo existe una sola China, que Taiwán es parte inalienable de su territorio y que el Gobierno de la República Popular China es el único representante legítimo de toda la nación, principio que constituye la base política sobre la cual se establecieron y desarrollan las relaciones diplomáticas entre Pekín y Bogotá.

En ese sentido, la Embajada subrayó que es la única misión diplomática legítima reconocida por Colombia, precisando que la “Oficina Comercial de Taipéi es únicamente una entidad no oficial de carácter económico-comercial registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá”, sin estatus diplomático ni identidad oficial.

Adicionalmente, la representación diplomática alertó a todos los sectores políticos y sociales de Colombia frente a los intentos del representante de dicha oficina de autoproclamarse con el título de embajador para confundir a la opinión pública y promover la idea de “dos Chinas o una China, un Taiwán”.

En duros términos, el comunicado calificó estas gestiones como maniobras destinadas a captar dirigentes políticos “mediante plata y engaño” para ampliar su espacio internacional, asegurando que tales acciones separatistas están condenadas al fracaso.

Exigencia al Gobierno y al Congreso para corregir el impacto diplomático

Para evitar un deterioro en los vínculos bilaterales, Pekín recordó que la cuestión de Taiwán es el núcleo de sus intereses centrales y constituye “la primera línea roja infranqueable en las relaciones entre China y Colombia”.

Por ello, instó formalmente tanto al Gobierno como al Congreso de la República a honrar y reiterar públicamente su compromiso político con el principio de Una Sola China, adoptar medidas inmediatas para corregir el error y poner freno a cualquier tipo de intercambio oficial con las autoridades taiwanesas.