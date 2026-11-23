La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), celebrada en Antalya, Turquía, concluyó el 22 de noviembre sin conseguir un acuerdo político general entre los países participantes.

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El resultado, después de dos semanas de negociaciones y una extensión de dos días sobre el calendario previsto, reavivó las críticas al sistema internacional encargado de coordinar las respuestas frente a la crisis climática.

El principal obstáculo fue la falta de consenso sobre el futuro de los combustibles fósiles, especialmente el petróleo, el gas y el carbón.

Aunque varias delegaciones defendieron la necesidad de establecer compromisos más contundentes para abandonar progresivamente estas fuentes de energía, países productores, entre ellos Arabia Saudita y Rusia, se opusieron a incorporar referencias explícitas en el documento final.

Gente camina por el recinto donde se celebra la cumbre climática COP31 de Naciones Unidas, el martes 10 de noviembre de 2026 en Antalya, Turquía. Foto: AP Photo/Khalil Hamra

La propuesta inicial contemplaba avanzar hacia una transición para reducir la dependencia de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos.

Así mismo, durante las negociaciones, ese lenguaje desapareció de los borradores posteriores, lo que provocó inconformidad entre diferentes gobiernos y organizaciones ambientales.

La Unión Europea, Reino Unido, Noruega, Panamá, Belice, Vanuatu y las Islas Marshall estuvieron entre los países que cuestionaron el texto presentado.

Sus representantes consideraron insuficientes las referencias a la reducción de emisiones y reclamaron compromisos financieros más claros para respaldar a las naciones que enfrentan mayores consecuencias del calentamiento global.

El desacuerdo también puso sobre la mesa una discusión que lleva años generando tensiones: la financiación climática. Los países en desarrollo sostienen que las economías industrializadas, responsables de una proporción importante de las emisiones históricas, deben asumir mayores compromisos económicos para apoyar la adaptación, la protección de comunidades vulnerables y la transformación de sus sistemas energéticos.

Ante el bloqueo, diferentes organizaciones y representantes internacionales plantearon la necesidad de reformar los mecanismos de decisión de las cumbres climáticas.

Una de las alternativas discutidas consiste en revisar el principio de consenso, que permite que las objeciones de determinados gobiernos impidan la aprobación de decisiones respaldadas por una mayoría de participantes.

La discusión no significa necesariamente abandonar las negociaciones multilaterales. Por el contrario, sus defensores consideran que el sistema necesita procedimientos más eficaces para evitar que las diferencias entre unos pocos países paralicen acuerdos de alcance mundial.

La activista Greta Thunberg habla ante los medios de comunicación en la Cumbre Climática COP31 de la ONU, el martes, 10 de noviembre de 2026, en Antalya, Turquía. Foto: AP Photo/Khalil Hamra

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresó su decepción por el desenlace y advirtió que la ausencia de un acuerdo no reduce la urgencia de actuar.

También insistió en acelerar la transición energética, disminuir las emisiones y aumentar los recursos destinados a enfrentar los impactos climáticos.

El tropiezo tampoco elimina los compromisos adoptados, incluido el Acuerdo de París, que mantiene la obligación de presentar y fortalecer metas nacionales de reducción de emisiones.

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La expansión de energías renovables continúa avanzando incluso fuera de las cumbres. El desafío será convertir esas iniciativas en resultados y evitar que la falta de acuerdos frene la cooperación.