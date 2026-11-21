La reunión entre Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping pone sobre la misma mesa a los líderes de Estados Unidos, Rusia y China, tres potencias con poder militar, económico y nuclear. En medio de guerras, disputas comerciales y tensiones geopolíticas, una conversación puede tener repercusiones que alteren el equilibrio internacional.

Vladimir Putin, Xi Jinping y Donald Trump. Foto: Win McNamee/Pool Getty Images As

Roosevelt, Churchill y Stalin. Foto: Getty Images

Algunos encuentros han marcado puntos de inflexión. En Yalta se discutió el orden de la posguerra; Nixon y Mao cambiaron el tablero de la Guerra Fría; Reagan y Gorbachov abrieron camino a la distensión nuclear; Rabin y Arafat intentaron poner fin a la confrontación; y Obama y Castro rompieron un aislamiento de más de medio siglo.

Kennedy y Jruschov. Foto: Getty Images

No todas las cumbres lograron sus objetivos, pero dejaron una lección: cuando los líderes se sientan a negociar, el destino de millones de personas puede cambiar sin que estas tengan voz en la mesa.

De Gaulle y Adenauer. Foto: Getty Images

Trump asegura que Putin “expresó su deseo de que la guerra entre Rusia y Ucrania termine”

Nixon y Mao Zedong. Foto: Getty Images

Carter, Sadat y Beguin. Foto: Getty Images

Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin tendrán una reunión inédita: los dos temas que podrían cambiar el rumbo mundial

Thatcher y Deng Xiaoping. Foto: Getty Images

Reagan y Gorbachov. Foto: Getty Images

Trump y sus polémicos elogios a la viuda del dictador filipino Ferdinand Marcos

Bush y Gorbachov. Foto: Getty Images

Mandela y De Kierk. Foto: Getty Images

Trump, Xi y Putin firman la declaración de paz: estos son los cuatro compromisos que buscan cambiar el orden mundial

Arafat y Rabin. Foto: Getty Images