Las reuniones que cambiaron el orden mundial: De Trump, Putin y Xi Jinping a Nixon y Mao Zedong
A lo largo de la historia, algunas reuniones entre jefes de Estado han trascendido la diplomacia. En una mesa, frente a frente, líderes que representaban potencias negociaron guerras, redefinieron fronteras, construyeron alianzas y apoyaron el equilibrio global.
A lo largo de la historia, algunas reuniones entre jefes de Estado han trascendido la diplomacia. Foto: Getty Images / AP
La reunión entre Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping pone sobre la misma mesa a los líderes de Estados Unidos, Rusia y China, tres potencias con poder militar, económico y nuclear. En medio de guerras, disputas comerciales y tensiones geopolíticas, una conversación puede tener repercusiones que alteren el equilibrio internacional.
Vladimir Putin, Xi Jinping y Donald Trump. Foto: Win McNamee/Pool Getty Images As
Roosevelt, Churchill y Stalin. Foto: Getty Images
Algunos encuentros han marcado puntos de inflexión. En Yalta se discutió el orden de la posguerra; Nixon y Mao cambiaron el tablero de la Guerra Fría; Reagan y Gorbachov abrieron camino a la distensión nuclear; Rabin y Arafat intentaron poner fin a la confrontación; y Obama y Castro rompieron un aislamiento de más de medio siglo.
Kennedy y Jruschov. Foto: Getty Images
No todas las cumbres lograron sus objetivos, pero dejaron una lección: cuando los líderes se sientan a negociar, el destino de millones de personas puede cambiar sin que estas tengan voz en la mesa.