Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin tendrán una reunión inédita: los dos temas que podrían cambiar el rumbo mundial

La política internacional tendrá una cita de especial relevancia el próximo 19 de noviembre. Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; China, Xi Jinping; y Rusia, Vladímir Putin, tienen previsto reunirse en Shenzhen, China, en un encuentro trilateral que pondrá sobre la mesa dos asuntos de gran impacto internacional: las armas nucleares y la guerra en Irán.

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La Casa Blanca confirmó que los tres mandatarios coincidirán durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec). El encuentro reunirá a los dirigentes de tres de las principales potencias mundiales en un momento marcado por diferentes tensiones geopolíticas.

La reunión también representará un nuevo paso en el regreso de Putin a los escenarios diplomáticos internacionales, luego del aislamiento impuesto por países occidentales tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Su anterior reunión con Trump tuvo lugar en Alaska, poco más de un año atrás.

Armas nucleares e Irán, entre los temas de la cumbre

Uno de los asuntos que estarán sobre la mesa será la reducción de los arsenales nucleares. Así lo explicó Olivia Wales, portavoz de la Casa Blanca, al referirse a las intenciones del mandatario estadounidense.

“El presidente ha dejado claro que, entre otros temas, discutirá la reducción del arsenal de armas nucleares en el mundo. El presidente cree que esta proliferación es muy peligrosa”, declaró el viernes por la noche.

La Casa Blanca confirmó que las armas nucleares y la guerra en Irán estarán en la agenda de los tres mandatarios. Foto: Composición semana/Foto AP/Amirhosein Khorgooi / AP / Adobe Stock

La guerra en Irán también estaría incluida en las conversaciones. Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, señaló: “Creo que el presidente sí tiene intención de hablar sobre Irán en la reunión trilateral con Xi Jinping y Vladímir Putin”.

Por ahora, ni Pekín ni Moscú han confirmado oficialmente la realización del encuentro, aunque en las últimas semanas han mencionado conversaciones sobre esa posibilidad.

Ucrania quedará por fuera de la reunión trilateral

Pese a la participación de Putin y Trump, las negociaciones para buscar una salida a la guerra en Ucrania seguirán por un canal independiente. Washington considera que China no hace parte de ese proceso y, por tanto, no ve apropiado incluir el asunto en la cumbre.

“China no forma realmente parte de esa vía, así que no parece apropiado abordar allí la cuestión de Ucrania”, agregó el funcionario estadounidense.

Donald Trump y Volodímir Zelenski. Foto: AP

Esta decisión coincide con la reanudación de las conversaciones entre Kiev y Moscú, en las que también se espera la participación de representantes europeos. Después de las negociaciones ruso-ucranianas celebradas en Abu Dabi, bajo mediación estadounidense, Washington aseguró que Moscú aceptó sumar a Europa.

En una cumbre en Dublín, los líderes europeos acordaron participar mediante representantes de Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia e Italia, además de delegados de la Unión Europea.

El canciller alemán, Friedrich Merz, destacó la posibilidad de avanzar en conversaciones de paz con presencia europea, pero también envió un mensaje a Trump antes de su viaje a China: “Por favor, nada de sorpresas”.

La reunión también tendrá otros asuntos sobre la mesa

La posibilidad de una cumbre entre los tres mandatarios había sido revelada por The Wall Street Journal a mediados de octubre. Según el diario, Putin habría propuesto el encuentro para negociar el fin de la guerra en Ucrania sin la participación de Kiev ni de los países europeos.

La propuesta despertó inquietudes sobre un posible reparto de intereses entre las tres potencias, en una referencia a la conferencia de Yalta de febrero de 1945, cuando Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill e Iósif Stalin discutieron el futuro de Europa tras la Segunda Guerra Mundial.

La propuesta de Putin despertó temores sobre un posible reparto de intereses entre Estados Unidos, Rusia y China. Foto: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kr

Por otra parte, Trump no tiene previsto reunirse a solas con Putin. Su agenda sí contempla un almuerzo con Xi Jinping, en lo que será su cuarto encuentro desde que el republicano regresó a la Casa Blanca en enero de 2025. La inteligencia artificial estaría entre los asuntos centrales de esa conversación.

Además, un funcionario estadounidense aseguró que la situación de Nvidia no debería afectar el viaje. El gigante de los semiconductores está en el centro de un escándalo relacionado con el control a las exportaciones de microchips y la renuncia de Jensen Huang, tras conocerse su relación extramatrimonial con una mujer acusada de ser una espía china.

*Con información de AFP.