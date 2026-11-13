Claudia Sheinbaum le responde a Donald Trump tras amenaza de aranceles por paso de migrantes en la frontera

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este viernes 13 de noviembre que ya no hay ninguna caravana de migrantes en tránsito a Estados Unidos, un día después de que su homólogo Donald Trump amenazara con duplicar los aranceles a México si no frenaba a los migrantes.

Sheinbaum le marca una línea roja a Trump: México no acepta operaciones militares de EE. UU.

La más reciente caravana de unos 1.000 migrantes centroamericanos llegó el fin de semana a México y arrancó su caminata el martes por el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala. Otra, de unos 100, fue dispersada por las autoridades apenas entró a México.

“Podemos informar con claridad nosotros de que no hay ninguna caravana en este momento que esté en tránsito hacia la frontera norte”, dijo la mandataria tras reportar que autoridades locales disuadieron al colectivo de migrantes.

⭕️ No hay #caravanas migrantes en tránsito en #México: #Sheinbaum 🔹La presidenta @Claudiashein aseguró que, actualmente, no hay caravanas migrantes en tránsito por México con destino a la frontera con #EstadosUnidos. 🔹Explicó que uno de los contingentes identificados se disolvió y que la mayoría de sus integrantes regresó a sus países de origen, mientras otro grupo apenas comienza a organizarse. 🔹La declaración ocurre después de que @realDonaldTrump amenazara con duplicar los #aranceles a México si el gobierno federal no detiene el avance de migrantes hacia territorio estadounidense. — Código Magenta (@CodigoMagentaMx) November 13, 2026

“Se disolvió su paso, ya la mayoría regresaron a sus países de origen y hay otra caravana que apenas se está formando”, detalló Sheinbaum durante su rueda de prensa diaria.

Señaló que el nuevo grupo de migrantes que intenta organizarse ya está siendo atendido por las autoridades, y destacó que ninguno de estos colectivos logra pasar siquiera de los sureños estados de Chiapas y Oaxaca.

Sheinbaum precisó además que ya suman 24 las caravanas que han sido desintegradas antes de llegar a la frontera norte por los agentes de migración y seguridad del gobierno mexicano desde que Trump asumió su segundo mandato presidencial en 2025.

Pese al cerrojo puesto por México, el próximo domingo está previsto que otra caravana parta desde Honduras.

Más de mil migrantes de diferentes nacionalidades han retomado su paso en la caravana luego de no recibir una respuesta favorable a sus demandas para recibir visas humanitarias del Instituto Nacional de Migración. (Photo by STRINGER / AFP) Foto: AFP

Los migrantes ven en el triunfo de la oposición a Trump en las recientes elecciones estadounidenses de medio término una esperanza de poder llegar a ese país y hacer una vida que les permita enviar dinero a sus familiares.

México es el principal socio comercial de Estados Unidos, al que envía más del 80 % de sus exportaciones y con el que negocia nuevos términos de su tratado de libre comercio.

Buena parte de los productos que Estados Unidos importa de México no pagan aranceles, salvo algunos como el acero y el aluminio, que tienen un impuesto aduanero de entre 25 % y un 50 %.