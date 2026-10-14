Presidenta de México vive momento incómodo en un en vivo en redes sociales, tras leer la pregunta de un usuario

En su primera aparición en directo en las plataformas digitales Instagram y TikTok, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó las acusaciones de una periodista que afirmó que la mandataria consumía sustancias estupefacientes, concretamente marihuana.

Claudia Sheinbaum toma drástica decisión sobre las próximas elecciones en México

El pasado 11 de septiembre, la periodista y escritora Anabel Hernández se refirió a la situación de salud de Sheinbaum y a la presión que soporta en el ejercicio de sus funciones presidenciales.

En ese contexto, sostuvo que fuentes próximas a la jefa de Estado le habían confirmado que recurría al consumo de marihuana para sobrellevar tanto la presión política como un cuadro de depresión.

🔴Durante una transmisión en vivo para conocer la opinión de los ciudadanos sobre el decreto que busca retirar de las plataformas digitales contenido violento, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las acusaciones que circulan en redes sociales y aseguró que no fuma marihuana. 📹 Israel Aldave vía @Radio_Formula — Azucena Uresti (@azucenau) October 14, 2026

“Hubo una periodista que dijo que yo usaba drogas, es falso, absolutamente falso. ¿Cómo creen que yo voy a andar haciendo esas cosas? Lo que pasa es que hay muchas fake news en las redes, tengan mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado de lo que dicen las redes sociales, hay muchísimas fake news”, respondió la mandataria.

Por otra parte, Sheinbaum aprovechó el encuentro virtual para abordar la regulación de las publicaciones violentas en las plataformas digitales.

Sin embargo, durante la transmisión, que también estuvo marcada por las preguntas de los usuarios, surgieron otras preocupaciones relacionadas con la inseguridad, la crisis del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la escasez de agua en Jalisco y la represión contra los manifestantes, entre otros temas.

Claudia Sheinbaum Foto: X/@azucenau

Al pronunciarse sobre la posibilidad de establecer controles para los materiales que se publican y comparten en las redes sociales, la presidenta insistió en que su administración no pretende limitar la libertad de expresión.

Durante la emisión, que se prolongó aproximadamente 25 minutos, señaló que “no se trata de eso”, dijo.

“Se trata de evitar actitudes violentas que estén vinculadas con generar violencia contra las niñas y los adolescentes. Y fíjense que las plataformas digitales estuvieron de acuerdo”, comentó.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Getty Images

La jefa de Estado explicó que la consejera jurídica de la Presidencia de México, Luisa María Alcalde, y el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, tuvieron una reunión con representantes de las plataformas y acordaron regular los contenidos.