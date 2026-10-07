Claudia Sheinbaum toma drástica decisión sobre las próximas elecciones en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó este miércoles el decreto que establece la obligatoriedad de disponer de una sola nacionalidad para ejercer la jefatura de Estado o dirigir las gobernaciones, una medida aprobada previamente por el Congreso que no será vigente hasta dentro de dos años.

“A partir de 2028, quien quiera postularse al cargo de gobernador o gobernadora, jefa de Gobierno, jefe de Gobierno, presidenta, presidente de la república, solo puede ser mexicano”, señaló durante la rueda de prensa en la que firmó el texto que veta la candidatura a elecciones presidenciales o estatales de las personas con doble nacionalidad.

#MañaneraPresidenta | 🚨🇲🇽 NACIONALIDAD MEXICANA EXCLUSIVA PARA GOBERNAR Claudia Sheinbaum firmó este 7 de octubre la reforma constitucional sobre doble nacionalidad. A partir de 2028, quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de CDMX deberán contar únicamente con nacionalidad mexicana. 📜 El decreto será publicado hoy en el DOF. 🇲🇽 — Juncal Solano (@juncalssolano) October 7, 2026

La mandataria mexicana estuvo acompañada por la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, quien explicó que los candidatos que cuenten con nacionalidad mexicana y otra más deberán “renunciar” a esta última.

“De contar con doble nacionalidad, el candidato tendrá, necesariamente, previo al registro del Instituto Nacional Electoral (INE), que renunciar a ella, de tal manera que únicamente se tenga la nacionalidad mexicana”, dijo.

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El alcalde, que también ha rubricado el documento, indicó que próximamente difundirán el reglamento para “que quede muy claro” qué trámite deben realizar los aspirantes y ante qué autoridades, tanto mexicanas como de “los propios países de los cuales se tiene la nacionalidad”.

A finales de septiembre, el Senado de México aprobó una reforma constitucional que obliga a los candidatos al cargo de presidente o gobernador a renunciar a cualquier nacionalidad que posean además de la mexicana.

Elecciones en México. Foto: AFP

La presidenta Claudia Sheinbaum envió la iniciativa al Congreso en momentos en que rechaza cualquier intervención de Estados Unidos en la política nacional.

La gobernante izquierdista justificó la reforma al mencionar casos de presidentes electos recientemente en otros países de América Latina que tienen doble nacionalidad, como los derechistas Daniel Noboa, en Ecuador, y Abelardo De La Espriella, en Colombia.

“No puedes jurar a dos banderas y ser representante del Estado mexicano”, dijo Sheinbaum en su rueda de prensa diaria.

Proveniente de la academia, Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer en llegar a la presidencia de México en 200 años. Foto: AFP

La mayoría oficialista del partido Morena avaló la iniciativa en el Senado con 86 votos a favor, justo los requeridos para modificar la Constitución, y 42 en contra.

En la Cámara de Diputados, el partido de Sheinbaum y sus aliados tienen una mayoría más holgada con la que dieron visto bueno a la propuesta la semana pasada.