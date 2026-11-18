La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se volvió viral en la red social china Weibo con usuarios alabando que la mandataria izquierdista viajó a la cumbre de la APEC de Shenzhen en un vuelo comercial.

Sheinbaum, poco dada a los viajes internacionales, impulsa una política de austeridad que empezó en el gobierno de su predecesor y aliado, Andrés Manuel López Obrador, quien puso en venta el avión presidencial mexicano en 2023.

Cuando se traslada, la líder opta por vuelos comerciales que se adecúan a su agenda.

Este miércoles, la etiqueta “La presidenta mexicana Sheinbaum llega a Shenzhen” cuenta con más de 10,2 millones de visitas.

Algunos de los usuarios aseguran incluso que se encontraron con Sheinbaum en la sección de la clase económica.

«La presidenta de México (de 64 años y doctora en ingeniería energética) llegó en un vuelo de China Southern Airlines en clase económica”, asegura uno de ellos, mostrando fotos de la mandataria hablando con pasajeros.

“Es digno de elogio gastar el dinero de los contribuyentes con austeridad y asegurarse de que se utilice donde más se necesita, en lugar de malgastarlo en lujosos aviones privados o en gastos de viajes oficiales”, le responde otro usuario.

Sheinbaum había dicho antes de su viaje que el trayecto hasta China duraría “prácticamente dos días de vuelo” y que sería desafiante “con el cambio de horario”.

La mayoría de las publicaciones compartidas en Weibo son, sin embargo, fotos o videos de la llegada en un bus a la alfombra roja dispuesta en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Shenzhen para recibir a Sheinbaum.

La curiosa imagen difiere del típico recibimiento a los presidentes al lado de las escalinatas de las aeronaves oficiales en las que viajan.

Sheinbaum viajó a China con una nutrida delegación de ministros con el objetivo de navegar en su compleja relación a tres bandas con Estados Unidos y China.

Allí se reunió con su anfitrión, Xi Jinping, y abordaron una “nueva era” en la relación bilateral que incluya cooperación en áreas como la tecnología y la energía limpia, según un comunicado de la cancillería china.

Sheinbaum también ha dicho que planea tener una breve reunión con Trump al margen de la cumbre de Shenzhen.

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