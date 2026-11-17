El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, salió al paso de la preocupación pública generada por los recientes fallos e incidentes informáticos, descartando tajantemente que el país esté sufriendo una ofensiva digital coordinada.

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Con el objetivo de llevar tranquilidad a la población frente a los rumores de sabotaje, el alto funcionario enfatizó la necesidad de comunicar con transparencia los hallazgos oficiales.

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“La mejor manera de lidiar con la incertidumbre y la incomodidad de la gente es compartir con ellos transparentemente lo que sabemos y lo que creemos en términos de la información que tenemos ante nosotros. Y por eso vine ante ustedes hoy, es para compartirles a las personas que están nerviosas, que no estamos bajo un ataque sistémico”, afirmó el secretario Marco Rubio.

Incidentes aislados y sin vínculo con actores extranjeros

Durante su intervención, el jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que las investigaciones adelantadas hasta el momento demuestran que no existe ningún patrón de conexión entre las fallas registradas. Según explicó, los indicadores técnicos apuntan a causas individuales que nada tienen que ver con una operación maliciosa externa.

Marco Rubio descarta un ataque cibernético sistémico y niega vínculo con actores hostiles extranjeros. Foto: Anadolu via Getty Images

“Estos eventos, uno no tiene nada que ver con el otro, no están interrelacionados, son todos separados y distintos. Y no tenemos evidencia, al contrario, cada indicador que tenemos es que cada uno de estos eventos tiene una explicación o una causa que no tiene nada que ver con un cibercriminal, que no tiene nada que ver con un actor hostil o otro país”, puntualizó Rubio, cerrando la puerta a las especulaciones sobre una presunta injerencia extranjera detrás de estas anomalías.

Vigilancia constante frente a amenazas reales

No obstante, el secretario de Estado aclaró que descartar el origen malicioso de estos episodios puntuales no implica bajar la guardia ante los riesgos permanentes en el ciberespacio.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, salió al paso de la preocupación pública generada por los recientes fallos e incidentes informáticos, descartando tajantemente que el país esté sufriendo una ofensiva digital coordinada. Con el objetivo de llevar tranquilidad a la población frente a los rumores de sabotaje, el alto funcionario enfatizó la necesidad de comunicar con transparencia los hallazgos oficiales. "La mejor manera de lidiar con la incertidumbre y la incomodidad de la gente es compartir con ellos transparentemente lo que sabemos y lo que creemos en términos de la información que tenemos ante nosotros. Y por eso vine ante ustedes hoy, es para compartirles a las personas que están nerviosas, que no estamos bajo un ataque sistémico", afirmó el secretario Marco Rubio. Incidentes aislados y sin vínculo con actores extranjeros Durante su intervención, el jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que las investigaciones adelantadas hasta el momento demuestran que no existe ningún patrón de conexión entre las fallas registradas. Según explicó, los indicadores técnicos apuntan a causas individuales que nada tienen que ver con una operación maliciosa externa. "Estos eventos, uno no tiene nada que ver con el otro, no están interrelacionados, son todos separados y distintos. Y no tenemos evidencia, al contrario, cada indicador que tenemos es que cada uno de estos eventos tiene una explicación o una causa que no tiene nada que ver con un cibercriminal, que no tiene nada que ver con un actor hostil o otro país", puntualizó Rubio, cerrando la puerta a las especulaciones sobre una presunta injerencia extranjera detrás de estas anomalías. Vigilancia constante frente a amenazas reales No obstante, el secretario de Estado aclaró que descartar el origen malicioso de estos episodios puntuales no implica bajar la guardia ante los riesgos permanentes en el ciberespacio. Rubio reconoció que persisten adversarios internacionales con intenciones de vulnerar las infraestructuras estratégicas del país, aunque reiteró que este no es el caso actual. "Eso no significa que no hay actores hostiles y cibercriminales en otros países que no están tratando de hacernos daño, eso solo significa que estos eventos no tienen nada que ver con eso", concluyó el funcionario, reafirmando el compromiso del gobierno estadounidense de mantener informada a la ciudadanía con rigor y claridad.

Rubio reconoció que persisten adversarios internacionales con intenciones de vulnerar las infraestructuras estratégicas del país, aunque reiteró que este no es el caso actual.

“Eso no significa que no hay actores hostiles y cibercriminales en otros países que no están tratando de hacernos daño, eso solo significa que estos eventos no tienen nada que ver con eso”, concluyó el funcionario, reafirmando el compromiso del gobierno estadounidense de mantener informada a la ciudadanía con rigor y claridad.