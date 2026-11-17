Fuentes confirmaron a SEMANA que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D Vance, vendría pronto a Colombia y visitaría otros países de la región, después de conocerse que los planes que tenía para venir a nuestro país aún no contaban con una confirmación oficial.

Portavoz del vicepresidente J.D. Vance revela a SEMANA detalles del viaje que tenía programado a Colombia

SEMANA pudo establecer con fuentes del gobierno norteamericano que el segundo al mando de la Casa Blanca viene pronto a Colombia y visitará otros países, aunque la agenda podría cambiar a último minuto.

Cabe recordar que, días antes, la oficina del vicepresidente había confirmado a este medio que su equipo “explora regularmente posibles oportunidades de viaje para apoyar las agendas de política nacional e internacional de la Administración”.

El vicepresidente estadounidense J.D. Vance. Foto: Jim Lo Scalzo-Pool/Getty Images.

“Ningún viaje se considera definitivo hasta que sea anunciado oficialmente”, dijo el portavoz de la oficina de Vance, en ese momento, sin embargo, las fuentes consultadas aseguran que la visita se daría en un futuro cercano.

La posible visita de J. D. Vance a Colombia se comentó públicamente desde el pasado 30 de octubre, cuando SEMANA pudo confirmar con fuentes que Washington habría estado preparando un viaje para los días 20 y 21 de noviembre a nuestro país.

La posible visita de Vance adquiere una notable importancia en el ámbito diplomático, ya que constituiría uno de los acercamientos de más alto nivel de la administración de Donald Trump desde que De La Espriella asumió la Presidencia.

Abelardo De La Espriella y Donald Trump Foto: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA / AP

Cabe recordar que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, viajará a Colombia por primera vez este miércoles, 18 de noviembre, noticia que confirmó el propio ministro de Defensa, Jorge Mora.

En el poder desde el 7 de agosto, el presidente Abelardo De la Espriella exhibe con orgullo su alianza con Estados Unidos, un apoyo clave en sus intenciones de doblegar militarmente a las organizaciones declaradas como terorristas por el gobierno Trump.