Marco Rubio habló con el nuevo presidente de Paraguay y envió un mensaje tras la salida de Santiago Peña por escándalo bancario

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, felicitó al nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, quien asumió el puesto el pasado viernes tras la destitución de su predecesor, Santiago Peña, en un impeachment del Congreso por el escándalo financiero de Ueno Bank.

Publican las primeras imágenes de la puerta de una bóveda encontrada en mansión de Santiago Peña

El contacto tuvo lugar este domingo, según indicó en un breve comunicado el portavoz de la cartera diplomática, Tommy Pigott, con el objetivo de “reafirmar el compromiso de Estados Unidos con una asociación sólida y duradera con el pueblo paraguayo”.

Alliana asumió la Presidencia poco después de que el Congreso despojara a Peña de su puesto en un juicio político.

Recibí la llamada del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio @SecRubio , con quien conversé sobre las excelentes relaciones entre nuestros países y reafirmamos el compromiso de seguir trabajando juntos en seguridad, tecnología, comercio, inversiones y desarrollo. Agradezco su invitación para una próxima reunión y su disposición de seguir fortaleciendo la alianza estratégica entre Paraguay y Estados Unidos. — Pedro Alliana (@AllianaPedro) November 9, 2026

El exmandatario, que había presentado su renuncia poco antes, está en prisión provisional por la caída de Ueno Bank. Esta entidad financiera, vinculada a exsocios comerciales de Peña, colapsó y fue intervenida por el Banco Central, tras una caída de la solvencia por debajo de mínimos y, por lo tanto, por su incapacidad para proteger los depósitos de millones de sus clientes.

Cabe recordar, en clave internacional, que la administración Trump ha forjado estrechos vínculos con el ejecutivo de Peña, de corte favorable a los intereses empresariales.

Además, Peña firmó en marzo de este año el acuerdo del Estatuto de las Fuerzas (Sofa, por sus siglas en inglés), con Estados Unidos, que habilita y regula la presencia temporal de personal civil y militar del Pentágono y de empresas estadounidenses en Paraguay para realizar actividades relacionadas con las visitas de buques, entrenamiento y ejercicios militares.

El mes pasado, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, se reunió con Peña en Asunción y señaló que Paraguay desempeña un papel fundamental en la región para la diplomacia estadounidense, en un contexto en el que Trump busca estrechar lazos con América Latina.

El vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, presta juramento como presidente interino tras la destitución de Santiago Peña, en el Congreso Nacional en Asunción. Foto: AFP

El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, ha comenzado a perfilar el nuevo Ejecutivo del país con el anuncio de sus primeras designaciones ministeriales tras asumir el cargo este viernes, en el marco de una serie de decisiones políticas que traen consigo movimientos al frente de dos carteras clave, como Interior y Obras Públicas.

Alliana nombró al abogado Ariel Martínez como ministro del Interior y al ingeniero civil Juan Carlos Baruja como titular de Obras Públicas y Comunicaciones.

Martínez regresa así a una cartera que ya dirigió y el recién nombrado mandatario le encomendó trabajar “con firmeza” para reforzar la seguridad y transmitir tranquilidad a la ciudadanía paraguaya, al considerar que el país necesita “paz” y “orden”.