El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, anunció una ampliación del listado de grupos catalogados como organizaciones terroristas por su Gobierno.

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Entre las estructuras incorporadas figuran el Tren de Aragua, de origen venezolano; la guerrilla colombiana del ELN y las Farc, el cartel del Golfo, de México, y la Mara Salvatrucha, con presencia en El Salvador.

Entre los grupos armados incluídos se encuentran: Disidencias de las FARC (Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia), ELN, Sendero Luminoso, Clan del Golfo, Gran Grif y Viv Ansanm, según el comunicado.

La medida responde a los compromisos establecidos en la Declaración Conjunta sobre la Defensa de la Soberanía Hemisférica, suscrita por los integrantes de la coalición Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El documento fue firmado por el presidente de Paraguay, Pedro Alliana Foto: Presidencia de Paraguay

Los representantes de los países participantes se congregaron en septiembre pasado en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, según precisa el decreto firmado por Alliana.

Por su parte, el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, felicitó al presidente de Paraguay por la decisión.

“A menos de una semana de asumir el cargo, la presidenta Alliana está demostrando un liderazgo decisivo y el compromiso de Paraguay de defender nuestro hemisferio de los narcoterroristas”, dice el mensaje.

We commend @AllianaPedro for designating 21 transnational criminal organizations - including Tren de Aragua, MS-13, CJNG, and the Sinaloa Cartel - as terrorist organizations under the Shield of the Americas. Less than a week into office, President Alliana is showing decisive leadership and Paraguay’s commitment to defending our hemisphere from narcoterrorists. — Juan Pablo Segura (@WHAAsstSecty) November 12, 2026

En agosto de 2019, durante la administración del entonces presidente Mario Abdo Benítez (2018-2023), Paraguay ya había incluido en su lista de organizaciones terroristas a las milicias armadas de Hizbulá y Hamás, además de Al Qaeda y el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés).

Entre los países y bloques que han declarado organizaciones guerrilleras colombianas como terroristas figuran Estados Unidos, Reino Unido y los países de la Unión Europea aunque las designaciones varían según el grupo y sus facciones.

Washington incluyó al ELN y a las antiguas FARC en sus listas por secuestros, atentados, narcotráfico y violencia contra civiles. En 2021 retiró a las FARC desmovilizadas de su listado, pero incorporó a las disidencias FARC-EP y Segunda Marquetalia.

Las disidencias de las Farc han sembrado una ola de terror en el departamento y tienen azotados a los comerciantes y a la población civil. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Estas medidas buscan restringir sus recursos financieros, movilidad internacional y redes de apoyo