“Descubrimos cráneos humanos”: Nayib Bukele da detalles de operación contra pandillas en Haití

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó un nuevo mensaje en redes sociales en el que da cuenta de un nuevo operativo que se llevó a cabo en Haití, por parte del ejército salvadoreño desplegado en el territorio.

Nayib Bukele envió un mensaje al “pueblo haitiano” en plena tensión por despliegue militar: “Haití será libre”

El mandatario aseguró que junto a la alianza con el gobierno de Haití, se logró avanzar a un famoso estadio en el país.

“En el marco del acuerdo bilateral entre el gobierno de Haití y el gobierno de El Salvador, una operación conjunta que reunió a la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas de Haití (FAd’H), la Task Force y las Fuerzas Especiales de El Salvador logró tomar el control del Estadio Sylvio Cator y ponerlo a salvo”, dijo Bukele.

Nayib Bukele envió el mensaje en redes sociales Foto: X/@nayibbukele

“Durante la operación, descubrimos varios cráneos humanos dentro del estadio. Ahora, estableceremos una base operativa en el estadio para poder continuar avanzando más profundo en los territorios controlados por las pandillas”, aseguró el mandatario.

“Ahora, somos nosotros quienes tenemos la ventaja en el terreno. Pido a todos los miembros de las pandillas, con mucha firmeza, que abandonen la zona antes de que comience la ofensiva”, continuó Bukele.

Quienes elijan quedarse para combatir a nuestras fuerzas deberán someterse a las consecuencias.

Estadio intervenido por las fuerzas armadas salvadoreñas Foto: X/@nayibbukele

La operación se enmarca en el despliegue de unos 2.000 soldados ordenado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien el pasado martes anunció que sus hombres destruyeron el “cuartel general” de 400 Mawozo, una de las principales pandillas haitianas.

Bukele, que ganó fama mundial por someter a las pandillas salvadoreñas, ordenó el envío del contingente para rescatar a cuatro soldados salvadoreños desaparecidos tras una emboscada el pasado 18 de octubre en Puerto Príncipe.

Los cuatro militares forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF por sus siglas en inglés), un grupo multinacional apoyado por la ONU que se desmarca de las acciones de las tropas enviadas para el rescate.

FUERZAS SALVADOREÑAS Y HAITIANAS TOMAN EL CONTROL DEL ESTADIO SYLVIO CATOR EN HAITÍ 🇭🇹🇸🇻🪖 El presidente Nayib Bukele informó que una operación conjunta entre las fuerzas de seguridad de Haití y El Salvador permitió tomar el control del estadio Sylvio Cator y asegurar sus alrededores. Según el mandatario, durante el operativo encontraron varios cráneos humanos dentro de las instalaciones. El presidente anunció que establecerán una base operativa en el estadio para avanzar hacia zonas controladas por las pandillas y advirtió a sus integrantes que abandonen el sector antes del inicio de una ofensiva. — Tendencias (@TendenciasSV) November 13, 2026

Inaugurado en 1953 y con capacidad para unas 10.000 personas, el estadio cayó en 2024 en manos de las pandillas que controlan una gran parte del país, el más empobrecido de América Latina y el Caribe.

La violencia de las pandillas obligó a la selección haitiana, integrada por jugadores que no vivían en su país, a jugar en Curazao sus partidos como local en la pasada fase clasificatoria del Mundial de Norteamérica.