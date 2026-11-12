El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula, envió una carta fechada el 10 de noviembre de 2026 a los dirigentes y miembros del Partido Demócrata de Estados Unidos para ofrecer disculpas por antiguos comentarios publicados en sus redes sociales contra líderes de esa colectividad.

Embajadora de Colombia en Estados Unidos se reunió con el demócrata Gregory Meeks para fortalecer la relación bilateral

El canciller reconoció que utilizó un lenguaje inapropiado e irrespetuoso y manifestó su arrepentimiento por las ofensas ocasionadas.

En la misiva explicó que esas publicaciones fueron realizadas antes de asumir el cargo, en medio de una campaña presidencial, y aclaró que no representan sus posiciones actuales ni la postura del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

Omar Bula. Canciller de Colombia Foto: Cortesía: Cancillería

Asimismo, reafirmó el compromiso de Colombia con una relación constructiva y bipartidista con Estados Unidos, destacando la importancia de mantener vínculos tanto con demócratas como con republicanos.

Finalmente, aseguró que, como canciller, su responsabilidad es promover el respeto, el diálogo y la cooperación entre ambos países, independientemente de sus diferencias políticas.

Al respecto, el Comité de la Cámara responsable de la legislación y supervisión de política exterior en el Congreso de Estados Unidos, publicó su primera reacción a la carta y envió un mensaje al Gobierno de Abelardo De La Espriella.

La respuesta fue publicada después de la reunión que mantuvo el alto miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, por el partido demócrata, Gregory Meeks, y la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo.

2/ The Ranking Member also reiterated that preserving bipartisan support for the U.S.-Colombia relationship is vital. Foreign Minister Omar Bula's recommitment to preserving and strengthening that principle is welcome. In the next Congress, @RepGregoryMeeks will continue working to deepen cooperation between the U.S. and Colombia, strengthen our democracies, and advance inclusion and opportunity for Afro-Colombian and Indigenous communities. — House Foreign Affairs Committee Dems (@HouseForeign) November 12, 2026

“El miembro de mayor rango también reiteró que preservar el apoyo bipartidista a la relación entre Estados Unidos y Colombia es vital. Es bienvenida la reafirmación del ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, de su compromiso con preservar y fortalecer ese principio”, dice el mensaje publicado en sus redes sociales.

“En el próximo Congreso, @RepGregoryMeeks, seguirá trabajando para profundizar la cooperación entre Estados Unidos y Colombia, fortalecer nuestras democracias y promover la inclusión y las oportunidades para las comunidades afrocolombianas e indígenas”, dice el comunicado.