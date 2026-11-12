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MUNDO

Se conoce la primera reacción al interior del Congreso de EE. UU. sobre la carta enviada por Omar Bula a los demócratas

El anuncio llega después de la reunión de un alto nivel entre el demócrata Gregory Meeks y la embajadora de Colombia en EE. UU.

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Juan David Cardozo Maglioni

Juan David Cardozo Maglioni

12 de noviembre de 2026 a las 3:35 p. m.
La comunicación fue realizada a través de redes sociales.
La comunicación fue realizada a través de redes sociales. Foto: Getty Images /narvikk

El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula, envió una carta fechada el 10 de noviembre de 2026 a los dirigentes y miembros del Partido Demócrata de Estados Unidos para ofrecer disculpas por antiguos comentarios publicados en sus redes sociales contra líderes de esa colectividad.

María Consuelo Araújo con Gregory Meeks.
Embajadora de Colombia en Estados Unidos se reunió con el demócrata Gregory Meeks para fortalecer la relación bilateral

El canciller reconoció que utilizó un lenguaje inapropiado e irrespetuoso y manifestó su arrepentimiento por las ofensas ocasionadas.

En la misiva explicó que esas publicaciones fueron realizadas antes de asumir el cargo, en medio de una campaña presidencial, y aclaró que no representan sus posiciones actuales ni la postura del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

El Gobierno deberá solucionar un problema que mantuvo Gustavo Petro durante sus cuatro años de mandato.
Omar Bula. Canciller de Colombia Foto: Cortesía: Cancillería

Asimismo, reafirmó el compromiso de Colombia con una relación constructiva y bipartidista con Estados Unidos, destacando la importancia de mantener vínculos tanto con demócratas como con republicanos.

Finalmente, aseguró que, como canciller, su responsabilidad es promover el respeto, el diálogo y la cooperación entre ambos países, independientemente de sus diferencias políticas.

Al respecto, el Comité de la Cámara responsable de la legislación y supervisión de política exterior en el Congreso de Estados Unidos, publicó su primera reacción a la carta y envió un mensaje al Gobierno de Abelardo De La Espriella.

La respuesta fue publicada después de la reunión que mantuvo el alto miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, por el partido demócrata, Gregory Meeks, y la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo.

“El miembro de mayor rango también reiteró que preservar el apoyo bipartidista a la relación entre Estados Unidos y Colombia es vital. Es bienvenida la reafirmación del ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, de su compromiso con preservar y fortalecer ese principio”, dice el mensaje publicado en sus redes sociales.

“En el próximo Congreso, @RepGregoryMeeks, seguirá trabajando para profundizar la cooperación entre Estados Unidos y Colombia, fortalecer nuestras democracias y promover la inclusión y las oportunidades para las comunidades afrocolombianas e indígenas”, dice el comunicado.

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