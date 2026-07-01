Rubén Gallego, el senador demócrata de origen colombiano, enfrenta fuerte investigación federal en EE. UU.

El senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego, enfrenta una investigación federal por presuntas violaciones a las leyes de financiación de campañas electorales, según reveló el medio estadounidense Axios. El caso podría convertirse en un obstáculo para las aspiraciones políticas del legislador, quien ha sido mencionado como una de las figuras emergentes del Partido Demócrata con posibilidades de competir por la Casa Blanca en 2028.

De acuerdo con la información publicada por Axios, la investigación está siendo adelantada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y se desarrolla de manera independiente de una revisión previa realizada por el Comité de Ética del Senado. Rubén Gallego es hijo de madre colombiana y padre mexicano.

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La noticia se conoció apenas días después de que la oficina de Gallego divulgara una carta en la que el Comité de Ética informaba el cierre de su propia investigación sobre acusaciones relacionadas con supuesta conducta sexual inapropiada y posibles irregularidades en el manejo de fondos políticos. Según ese organismo, no se encontraron pruebas de que el senador hubiera infringido las normas del Senado ni la legislación aplicable.

Sin embargo, el cierre de ese proceso no significó el fin de los cuestionamientos. Axios aseguró que las autoridades federales continúan examinando el caso y que la investigación criminal se habría originado a partir de una denuncia presentada por un informante del sur de California.

Rubén Gallego suena como una de las opciones demócratas para las elecciones presidenciales de 2028. Foto: Getty Images

Uno de los aspectos bajo escrutinio está relacionado con el presunto uso de recursos de un comité de acción política (PAC, por sus siglas en inglés) para financiar viajes familiares. Según informó previamente Politico, Gallego habría utilizado fondos políticos para cubrir desplazamientos a ciudades como Miami y Chicago, así como visitas a parques temáticos como Disneyland y Disney World.

Aunque no se han presentado cargos formales, la apertura de una investigación federal aumenta la presión sobre el senador, especialmente porque su perfil nacional ha venido creciendo dentro del Partido Demócrata tras su llegada al Senado.

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Axios recordó, además, que, a comienzos de este mes, Rubén Gallego contrató a Andrew Bates, exsubsecretario de prensa de la Casa Blanca durante la administración de Joe Biden, para reforzar su estrategia de comunicación en situaciones de crisis. Entre sus funciones estaría precisamente la gestión de asuntos relacionados con investigaciones y controversias públicas.

Rubén Gallego es senador del Partido Demócrata en representación del Estado de Arizona. Foto: X (@RubenGallego)

El medio también señaló que parte de la atención sobre Gallego se ha concentrado en su relación política con el excongresista demócrata Eric Swalwell, quien abandonó el Congreso después de enfrentar múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada. No obstante, el medio resalta que hasta ahora no existe ninguna evidencia pública que vincule directamente a Gallego con esos señalamientos.

Por su parte, el senador ha rechazado las acusaciones y sostiene que las denuncias tienen motivaciones políticas. Su oficina no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios formuladas por Axios tras conocerse la investigación.

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La pesquisa federal se produce en un momento especialmente sensible para los demócratas, que comienzan a perfilar a sus posibles figuras para las elecciones presidenciales de 2028. Aunque la investigación se encuentra en una etapa preliminar, el resultado podría influir en el futuro político de uno de los dirigentes más visibles de la nueva generación del partido.