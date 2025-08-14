Senadores de EE. UU., Bernie Moreno y Rubén Gallego, en Congreso de la Andi. Duro mensaje del republicano sobre régimen de Maduro

El toque internacional en el Congreso de la Andi, estuvo por el lado de la participación de los senadores estadounidenses Bernie Moreno y Rubén Gallego.

El primero, republicano, dijo que su intervención la haría en inglés, pues una palabra mal pronunciada podría desatar una guerra.

Al responder el interrogatorio, en el conversatorio liderado por Juan Lozano, con participación también del exministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, hablaron de las relaciones bilaterales, de la certificación de Colombia por parte de Estados Unidos en términos de la lucha contra las drogas.

Moreno insistió en que el régimen de Nicolás Maduro estaría llegando a su fin en Venezuela. Es más, señaló que no terminaría este año el mandato.

En ese contexto, destacó el potencial humano que tiene Venezuela, pero la gente “ya no puede más”, manifestó al enfatizar en que tener a un terrorista gobernando, que llevó a esa nación a la situación en que está hace que la gente no aguante más.

En relación con el encuentro previsto con el presidente Gustavo Petro, para el viernes 15 de agosto, coincidieron en que vienen con la intención de ayudar a Colombia.