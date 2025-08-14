Suscribirse

Política

Senadores de EE. UU., Bernie Moreno y Rubén Gallego, en Congreso de la Andi. Duro mensaje del republicano sobre régimen de Maduro

Hablaron de la expectativa que tienen con la reunión que sostendrán con el presidente Petro.

Redacción Economía
14 de agosto de 2025, 10:36 p. m.
Conversatorio de Juan Lozano y Juan Carlos Pinzón con los Congresistas de Estados Unidos, Bernie Moreno y Rubén Gallego
Conversatorio de Juan Lozano y Juan Carlos Pinzón con los Congresistas de Estados Unidos, Bernie Moreno y Rubén Gallego | Foto: Martha Morales Manchego / Semana

El toque internacional en el Congreso de la Andi, estuvo por el lado de la participación de los senadores estadounidenses Bernie Moreno y Rubén Gallego.

El primero, republicano, dijo que su intervención la haría en inglés, pues una palabra mal pronunciada podría desatar una guerra.

Al responder el interrogatorio, en el conversatorio liderado por Juan Lozano, con participación también del exministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, hablaron de las relaciones bilaterales, de la certificación de Colombia por parte de Estados Unidos en términos de la lucha contra las drogas.

Moreno insistió en que el régimen de Nicolás Maduro estaría llegando a su fin en Venezuela. Es más, señaló que no terminaría este año el mandato.

En ese contexto, destacó el potencial humano que tiene Venezuela, pero la gente “ya no puede más”, manifestó al enfatizar en que tener a un terrorista gobernando, que llevó a esa nación a la situación en que está hace que la gente no aguante más.

En relación con el encuentro previsto con el presidente Gustavo Petro, para el viernes 15 de agosto, coincidieron en que vienen con la intención de ayudar a Colombia.

Manifestaron la importancia del respeto a las instituciones que debe primar en una democracia, y su intención de cooperar para que naciones como esta logren reducir la pobreza.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así puede participar en la carrera de Solidaridad por Colombia este domingo, en homenaje a Nydia Quintero, la abuela de Miguel Uribe Turbay

2. Destapan si jugador de Atlético Nacional será operado tras fracturarse: “continúa con inflamación”

3. Esta es la insólita razón por la que Rigoberto Urán se rompió un hueso de la clavícula

4. La contradicción de Gustavo Petro sobre la conmemoración del 7 de agosto: el presidente quedó en evidencia

5. Acalorado debate de precandidatos a la Presidencia en el Congreso de la Andi. Dardos entre ellos y preguntas incómodas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

narcotráficosenadoresdesertificación

Noticias Destacadas

.

Así puede participar en la carrera de Solidaridad por Colombia este domingo, en homenaje a Nydia Quintero, la abuela de Miguel Uribe Turbay

Redacción Semana
Pánel de precandidatos a la presidencia en el Congreso de la Andi

Acalorado debate de precandidatos a la Presidencia en el Congreso de la Andi. Dardos entre ellos y preguntas incómodas

Redacción Economía
Ricardo Bonilla guardó silencio cuando el presidente le pidió explicaciones a partir de las denuncias de Reyes.

Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, reapareció ante la Fiscalía para poner su pasaporte a disposición de las autoridades

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.