EE. UU. anuncia millonarios recursos para fortalecer la cooperación militar y antidrogas con Colombia y Perú

El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevos recursos para fortalecer la cooperación en seguridad con Colombia y Perú, tras una visita del subsecretario de Estado para Control de Armamentos y Seguridad Internacional, Thomas G. DiNanno, a ambos países entre el 1 y el 7 de noviembre. La agenda incluyó reuniones con autoridades de defensa y seguridad, apoyo a las capacidades militares y policiales y acuerdos de cooperación nuclear civil con Perú.

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En Colombia, DiNanno se reunió con los ministros de Defensa y Justicia, el viceministro de Relaciones Exteriores y el director de la Policía Nacional. Durante los encuentros, reconoció los resultados que, según el Departamento de Estado, ha alcanzado el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella durante sus primeros tres meses, especialmente en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

El funcionario estadounidense destacó la captura de líderes narcoterroristas y la firma de órdenes de extradición. También respaldó el compromiso del Gobierno colombiano de aumentar significativamente la erradicación de cultivos de coca y las operaciones de interdicción de cocaína. Washington señaló que espera avances en la reducción de la producción y el tráfico de esa droga, así como en el desmantelamiento de las organizaciones narcoterroristas.

Estados Unidos implemento ayudas económicas para mejorar la seguridad dentro de los países latinos. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La visita incluyó la entrega de simuladores de entrenamiento con armas de fuego en la Escuela Internacional de Entrenamiento Policial (CENOP). De acuerdo con el Departamento de Estado, los equipos, fabricados en Estados Unidos, permitirán mejorar la preparación de policías colombianos y de otros países de la región.

DiNanno también se reunió con militares estadounidenses y colombianos que participan en el ejercicio Southern Vanguard, que reúne a cerca de 800 participantes para fortalecer la preparación y la respuesta conjunta ante amenazas regionales.

En Perú, la agenda tuvo un componente adicional de cooperación militar y energética. Estados Unidos anunció una contribución de 20 millones de dólares, correspondiente al año fiscal 2026, para desarrollar la capacidad de reabastecimiento aéreo de los aviones de combate F-16 peruanos.

También informó que había destinado 4,5 millones de dólares del año fiscal anterior al diseño del programa de infraestructura del puerto del Callao, que el subsecretario visitó durante su recorrido.

En materia nuclear, Washington anunció un millón de dólares para el programa FIRST, que permitirá ofrecer asistencia técnica y capacitación a Perú en seguridad, protección y regulación nuclear, entre otros asuntos, con miras a un eventual despliegue de reactores modulares pequeños o microrreactores.

Además, DiNanno firmó con el ministro peruano de Energía y Minas, Guillermo Shinno, un memorando de entendimiento sobre cooperación nuclear civil. El acuerdo busca establecer un marco de colaboración para el desarrollo de un programa nuclear peruano bajo estándares de seguridad y no proliferación.