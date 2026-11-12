Gobierno de Venezuela expresa su “plena disposición” para coordinar acciones de seguridad con Colombia

El Gobierno de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez, manifestó su disposición a coordinar con las autoridades de Colombia las acciones necesarias en materia de seguridad fronteriza y regional, mediante los mecanismos de cooperación y los canales institucionales existentes entre ambos países.

En un comunicado divulgado este jueves, 12 de noviembre, desde Caracas, la administración venezolana señaló que está disponible para facilitar el intercambio de información y la coordinación de las medidas que sean necesarias, de acuerdo con los protocolos establecidos.

“Para ello, se encuentran a disposición los mecanismos de cooperación, canales institucionales y contactos bilaterales existentes, a fin de facilitar el intercambio de información y la coordinación de las acciones que resulten necesarias”, indicó el documento.

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El pronunciamiento también aseguró que se reafirma el compromiso de Venezuela con la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y el fortalecimiento de la cooperación bilateral. Según el comunicado, estos esfuerzos deben desarrollarse sobre la base del respeto mutuo, la soberanía nacional y la responsabilidad compartida para preservar la paz y la estabilidad regional.

La declaración del Gobierno de Delcy Rodríguez no precisa la razón del pronunciamiento ni anuncia una operación conjunta específica con el gobierno de Abelardo De La Espriella.