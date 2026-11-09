Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, vuelve a solicitar su libertad en Estados Unidos

La defensa de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, volvió a solicitar ante un tribunal federal de Nueva York que se desestime el proceso judicial en su contra.

El argumento central es que Flores y el depuesto mandatario venezolano deben estar protegidos por la inmunidad soberana, pues, según sus abogados, Venezuela no ha reconocido formalmente que la Presidencia esté vacante y mantiene la legitimidad de Maduro como jefe de Estado.

El abogado Andrés Sánchez presentó este lunes una nueva moción acompañada de una declaración y un memorando jurídico. La petición retoma el argumento de inmunidad que Flores y Maduro habían planteado inicialmente el 2 de septiembre, pero lo actualiza después de que la Fiscalía estadounidense formulara nuevas acusaciones contra ambos el 15 de octubre.

Murió Alvin Hellerstein, el juez a cargo del proceso contra Nicolás Maduro en Estados Unidos

En esa imputación, las autoridades de Estados Unidos añadieron señalamientos relacionados con torturas y, en el caso de Flores, un cargo de conspiración por narcoterrorismo. La defensa sostiene que esos nuevos cargos no modifican la condición que, a su juicio, permite reclamar la inmunidad presidencial.

Uno de los puntos centrales del documento es el reconocimiento que Washington ha dado al Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez. Para Sánchez, esa posición de la Administración estadounidense no significa que Maduro haya dejado de ser presidente de Venezuela, pues todavía no se ha cumplido el procedimiento para declarar formalmente la vacancia del cargo.

Cilia Flores Foto: GETTY

El abogado cita una declaración del 26 de octubre en la que un alto funcionario del Departamento de Estado afirmó que Rodríguez tendría que declarar una “vacante permanente” de la Presidencia. Según la defensa, mientras ese paso no se produzca, Maduro conserva la titularidad del cargo, aunque permanezca detenido en territorio estadounidense.

“Se declara vacante un cargo que alguien ocupa. Por tanto, según el propio relato del Ejecutivo, el cargo cuya inmunidad invoca Venezuela pertenecía al Sr. Maduro el 3 de enero de 2026, y su titular está hoy ausente de él por una única razón: se encuentra bajo custodia de EE. UU.”, argumentó Sánchez ante el tribunal.

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, “tiene un tema en el corazón muy delicado”, según el hijo del dictador

La defensa también sostiene que las autoridades venezolanas han mantenido la legitimidad de Maduro y de Flores, así como su derecho a la inmunidad. En ese sentido, afirma que la captura y detención del mandatario no representan una renuncia de Venezuela a esa protección.

Cilia Flores y Nicolás Maduro Foto: Tomado de X @NicolasMaduro

“La condición de la que deriva la inmunidad no ha terminado: Venezuela no ha renunciado a nada, su orden constitucional considera forzada la ausencia del señor Maduro y que su vicepresidenta sigue actuando en su lugar”, señala el abogado en la solicitud.

La petición busca que el tribunal reconozca esos argumentos y desestime el caso contra Flores. La decisión sobre la inmunidad soberana está en manos de la justicia estadounidense.

Publican detalles inéditos de la vida de Maduro en prisión: “Se ha embarcado en un viaje espiritual”

Maduro y Flores permanecen detenidos en Nueva York mientras esperan el juicio, previsto para el 14 de junio de 2027. Ambos enfrentan acusaciones de la Fiscalía de Estados Unidos, que incluyen señalamientos de narcoterrorismo y torturas. La defensa de Flores busca ahora que el tribunal cierre el proceso en su contra antes de que llegue esa fecha.