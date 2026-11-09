Avanza intento de moción de censura contra Pete Hegseth, secretario de Defensa de Donald Trump

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, enfrenta a partir de este lunes una moción de censura presentada por un representante republicano disidente, apenas unos días después de la estrepitosa derrota del partido del presidente Donald Trump en las elecciones de mitad de mandato.

El congresista de Kentucky Thomas Massie, un legislador enemistado con Trump, presentó cargos de destitución contra Hegseth, acusado de librar la guerra en Irán sin autorización del Congreso y de abusar de sus poderes como jefe del Pentágono.

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Hegseth, hasta ahora apoyado por Trump, dará una rueda de prensa el martes en el Pentágono. “No podría estar más orgulloso de lo que ha hecho nuestro presidente, de las decisiones que ha tomado”, insistió el lunes ante los periodistas, denunciando ataques procedentes de “personas motivadas políticamente”.

Hegseth ha hecho un “muy buen trabajo”, reafirmó Trump en rueda de prensa. “Si retrocedes dos años, antes de que yo asumiera el cargo, no podíamos reclutar gente. Ahora tenemos listas de espera. Ha hecho un muy buen trabajo”, aseguró.

El secretario de defensa estadounidense, Pete Hegseth, en un foro en Singapur. Foto: AP Photo/Achmad Ibrahim

La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, podría votar la moción este mismo miércoles. Algunos legisladores del partido de Trump han señalado que podrían unirse a los demócratas para apoyar los cargos.

La destitución es muy poco probable, porque aunque pudiera ser aprobada por la Cámara de Representantes, donde aún hay una mayoría republicana, faltaría lograr la aprobación del Senado, donde son necesarios dos tercios de la cámara, también bajo control republicano hasta enero. Además, el presidente debería estar de acuerdo y sancionarla.

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Los demócratas arrasaron en las elecciones, en ambas cámaras del Congreso, y los expertos lo ven como un voto de castigo por la guerra en Irán y el aumento de los precios del combustible.

Los republicanos conservarán el control del Congreso hasta que los legisladores recién elegidos asuman sus cargos el 3 de enero, pero su derrota abrumadora ha alimentado las recriminaciones y debilitado la disciplina del partido.

El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth en conferencia de prensa en el Pentágono en Washington, el 19 de marzo del 2026. (AP foto/Manuel Balce Ceneta) Foto: AP

Algunos legisladores republicanos que perdieron sus escaños también podrían ausentarse de las votaciones, lo que potencialmente facilitaría la aprobación de la medida de destitución.

Massie es un crítico declarado de Trump, y en esta maniobra legislativa se intuyen motivos de venganza política personal. Trump pidió el voto contra su rival en unas primarias del Partido Republicano, y Massie perdió la posibilidad de volver a presentarse para ser reelegido. Los republicanos aún podrían intentar bloquear la propuesta de Massie mediante una votación de procedimiento.

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Massie acusa a Hegseth de violar la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que limita la capacidad del presidente para involucrar a las fuerzas estadounidenses en hostilidades sin la aprobación del Congreso.

También alegan mala conducta relacionada con víctimas civiles y operaciones militares en Yemen y Venezuela. “El Pentágono ha sido responsable de muchas de las cosas importantes en las que está trabajando esta administración, como las coaliciones contra los cárteles que tenemos en marcha en el hemisferio occidental”, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio.

*Con información de AFP.