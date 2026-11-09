Revelan cuándo iniciará el juicio contra el asesino de Charlie Kirk

El juicio contra Tyler Robinson, el joven de 23 años acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk, comenzará el 21 de junio de 2028 en Utah, Estados Unidos.

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Así lo determinó este lunes 9 de noviembre el juez Tony Graf, quien reservó 105 días para desarrollar el proceso, en el que el acusado podría enfrentarse a la pena de muerte.

La decisión establece un punto intermedio entre las solicitudes de la Fiscalía y los abogados defensores.

Mientras los fiscales habían propuesto iniciar el juicio en enero de 2028, el equipo jurídico de Robinson solicitaba aplazarlo hasta finales de 2029, argumentando que necesitaba más tiempo para revisar las pruebas y preparar la defensa.

Robinson enfrenta siete cargos relacionados con el asesinato de Kirk, entre ellos homicidio agravado, además de otros delitos vinculados con la presunta manipulación de testigos y obstrucción de la justicia.

FBI confirma hallazgo del arma en el asesinato de Charlie Kirk y Trump anuncia captura del sospechoso Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (@dewkissedherbas) y (@FBISaltLakeCity)

El joven se ha declarado no culpable y la Fiscalía mantiene su intención de solicitar la pena capital en caso de que sea condenado.

La fecha también llega después de las solicitudes de Erika Kirk, viuda del comentarista político, quien había pedido que el proceso comenzara en 2027 para evitar que la familia tuviera que prolongar durante varios años la incertidumbre judicial.

Sus representantes señalaron el impacto emocional que la demora podría ocasionar en los dos hijos pequeños de la pareja.

El presidente Donald Trump también había intervenido públicamente en la discusión. A finales de octubre criticó la actuación del juez y sostuvo que el caso debería resolverse en aproximadamente un mes.

El mandatario cuestionó la duración de las audiencias y los interrogantes planteados durante las diligencias preliminares.

El crimen ocurrió el 10 de septiembre de 2025, cuando Kirk participaba en un encuentro organizado por Turning Point USA en la Universidad del Valle de Utah, en la ciudad de Orem.

El activista recibió un disparo en el cuello mientras intervenía en una actividad pública ante estudiantes. Tenía 31 años y era una de las figuras más reconocidas del movimiento conservador estadounidense.

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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Robinson habría preparado el ataque y posteriormente habría enviado mensajes de texto a su compañero de vivienda en los que expresaba su rechazo a las posiciones políticas de Kirk.

Los investigadores sostienen que el crimen estuvo relacionado con las opiniones del comentarista sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y los derechos de las personas transgénero. Sin embargo, la defensa mantiene la declaración de inocencia.

Tras el asesinato, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda que se extendió durante aproximadamente 33 horas.

Tyler Robinson, accused of the murder of Charlie Kirk, appears during a hearing in Fourth District Court in Provo, Thursday, Dec. 11, 2025. (Rick Egan/The Salt Lake Tribune via AP, Pool) Foto: AP

Robinson terminó entregándose a las autoridades después de que su familia y personas cercanas contribuyeran a facilitar su identificación.

La muerte de Kirk provocó una fuerte reacción en los sectores conservadores de Estados Unidos. Su organización, Turning Point USA, desempeñó un papel importante en la movilización de votantes jóvenes durante las elecciones presidenciales de 2024, en las que Trump consiguió regresar a la Casa Blanca.

Desde entonces, dirigentes republicanos y seguidores del movimiento conservador han convertido su figura en un símbolo político.

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Ahora, la atención estará puesta en las audiencias previas y en las decisiones judiciales que definirán las condiciones de uno de los procesos de mayor repercusión política en Estados Unidos.