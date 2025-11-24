Suscribirse

La esposa de Charlie Kirk revela que estaba “rezando a Dios” por estar embarazada cuando su esposo fue asesinado

Erika Kirk hace la revelación más personal desde que su esposo murió dando una conferencia en la Universidad de Utah.

Redacción Semana
24 de noviembre de 2025, 5:09 p. m.
Erika Kirk en el homenaje a su difunto esposo.
Erika Kirk en el homenaje a su difunto esposo. | Foto: AP

Charlie Kirk fue asesinado en septiembre cuando estaba dando una conferencia en la Universidad de Utah, el activista conservador recibió un tiro en el cuello que acabó con su vida de inmediato.

Kirk, casado con Erika Kirk y padre de dos niños, utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista conservadores, incluidas duras críticas al movimiento por los derechos transgénero.

Contexto: En emotiva ceremonia, Donald Trump condecoró de manera póstuma a Charlie Kirk

El activista de 31 años cofundó el movimiento Turning Point USA, considerado responsable de movilizar el electorado joven a favor de Trump.

Erika Kirk, la esposa del activista Charlie Kirk asesinado en Estados Unidos.
Erika Kirk, la esposa del activista Charlie Kirk asesinado en Estados Unidos. | Foto: Tomada de X (@MrsErikaKirk)

Meses después de su muerte, su esposa concedió una entrevista con Megyn Kelly, durante la entrevista en vivo en Arizona, Erika Kirk manifestó que “estaba rezando a Dios para estar embarazada cuando lo asesinaron”.

Esta afirmación es la más personal desde la muerte de su marido. Durante la entrevista, Megyn preguntó justo después cuantos hijos le habría gustado tener. A lo que Erika respondió que querían tener cuatro hijos con Kirk. Seguido a esto, Erika aconsejó a las mujeres jóvenes a “no esperar” para tener hijos.

Contexto: El Departamento de Estado anunció que revocó visas de personas que se burlaron de la muerte de Charlie Kirk. Prometen que irán por más

Cuando veo parejas jóvenes, les digo: “Por favor, no lo pospongan”. Sobre todo si son mujeres jóvenes. No lo pospongan, siempre pueden tener una carrera, siempre pueden, ya saben, volver a trabajar. Nunca podrán simplemente volver a tener hijos. Y crecen tan rápido, tan deprisa", insistió.

A la afirmación le siguió el comentario de Megyn Kelly, que le dijo: “Gracias a Dios que tienes dos hijos. Gracias a Dios”. “Un día descubrirán que son los hijos de Charlie Kirk y sabrán lo que eso significa”, lo que provocó una gran ovación por parte del público.

Erika Frantzve esposa de Charlie Kirk, asesinado en Estados Unidos
Erika Frantzve esposa de Charlie Kirk, asesinado en Estados Unidos | Foto: Fotomontaje con fotos de Archivo Semana

Una historia de perdón

Tyler Robinson, de 22 años, asesino de Kirk, se entregó 33 horas después del ataque gracias a la mediación de su familia y fue acusado de homicidio agravado, entre otros cargos. Robinson le había dicho a un compañero de cuarto que estaba “harto del odio” del influencer e importante aliado de Donald Trump.

“¿Por qué lo hice?”, dijo el fiscal de Utah, Jeff Gray, leyendo un intercambio de mensajes entre Robinson y su compañero de apartamento. “Estaba harto de su odio. Hay odio que no puede negociarse”, agregó Gray citando a Robinson.

Tyler Robinson y Charlie Kirk.
Tyler Robinson y Charlie Kirk. | Foto: Foto 1: @ultimahsv / Foto 2: @dewkissedherbas

Durante el servicio conmemorativo, Erika subió al estrado para compartir palabras impactantes sobre la vida y el legado de Kirk. En un momento inesperado y conmovedor, expresó su perdón al asesino de su esposo en un discurso que resonó en todos los presentes.

Contexto: Charlie Kirk está muerto: así lo confirmó el presidente Donald Trump

Erika declaró que Charlie “deseaba ayudar a jóvenes como el que le arrebató la vida... lo perdono”. Ella explicó su decisión diciendo: “Lo perdono porque es lo que hizo Cristo. La respuesta al odio no es el odio”.

*Con información de AFP.

