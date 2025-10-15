Suscribirse

En emotiva ceremonia, Donald Trump condecoró de manera póstuma a Charlie Kirk

El mandatario aseguró que su país “no debe tener absolutamente ninguna tolerancia hacia esta violencia, extremismo y terror radical de izquierda”.

Redacción Semana
15 de octubre de 2025, 11:26 a. m.
Kirk fue asesinado a tiros en un campus universitario de Utah el 10 de septiembre de 2025, lo que desató una ola de dolor entre los conservadores y amenazas de represión contra la "izquierda radical" por parte del presidente Donald Trump.
Donald Trump y la esposa de Charlie Kirk, quien fue asesinado a tiros en un campus universitario de Utah el 10 de septiembre de 2025.

El presidente Donald Trump elogió el martes al activista asesinado Charlie Kirk como un “mártir por la verdad y la libertad” al otorgarle póstumamente el máximo honor civil de Estados Unidos.

Trump entregó la medalla presidencial de la libertad a la viuda de Kirk, y comparó al activista conservador muerto a los 31 años con Sócrates, San Pedro, Abraham Lincoln y Martin Luther King.

Contexto: Emotivo momento entre el presidente Trump y Erika Kirk en medio de las honras fúnebres de Charlie Kirk

El mandatario, de 79 años, también utilizó la ceremonia en la Casa Blanca para prometer que intensificará su campaña contra lo que él llama grupos radicales de izquierda, una iniciativa que lanzó luego de la muerte de Kirk.

“Tras el asesinato de Charlie, nuestro país no debe tener absolutamente ninguna tolerancia hacia esta violencia, extremismo y terror radical de izquierda”, dijo Trump a una audiencia de la élite conservadora del país. “Se acabaron las turbas enfurecidas, y no vamos a permitir que nuestras ciudades sean inseguras”, agregó.

Televisión rusa desata polémica al vincular a Trump con el asesinato de Charlie Kirk
Donald Trump y el fallecido activista Charlie Kirk. | Foto: Composición Semana /Getty

Kirk, padre de dos hijos, fue asesinado a tiros el mes pasado en un campus universitario de Utah, lo que provocó una ola de duelo entre los conservadores y promesas de represión por parte de Trump, con el envío de tropas de la Guardia Nacional a varias ciudades gobernadas por demócratas.

Entre los invitados a la ceremonia figuraban el presidente argentino, Javier Milei, un incendiario ultraliberal, así como una serie de personalidades de los medios conservadores de Estados Unidos.

Contexto: Las emotivas imágenes que compartió la esposa de Charlie Kirk: llora sobre su ataúd y despide al activista de EE. UU.

Erika, la viuda de Kirk, agradeció a Trump por regresar de un viaje de paz en el Medio Oriente para la ceremonia de entrega de la medalla, que coincidió con el que habría sido el 32º cumpleaños de su difunto esposo.

El presidente estadounidense Donald Trump y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, participan en la Ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al difunto activista de derecha estadounidense Charlie Kirk
El presidente estadounidense Donald Trump y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, participan en la Ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al difunto activista de derecha estadounidense Charlie Kirk | Foto: AFP

“Le has dado el mejor regalo de cumpleaños que podría haber tenido”, dijo Erika entre lágrimas y pausas ocasionales para recomponerse. Tyler Robinson, de 22 años, ha sido acusado del asesinato de Charlie Kirk. Se enfrenta a la pena de muerte si es condenado.

El Departamento de Estado, por su parte, anunció que había revocado el visado de seis extranjeros que estaban en Estados Unidos porque “celebraron el asesinato lleno de odio de Charlie Kirk”, y la diplomacia estadounidense publicó en X capturas de pantalla de los mensajes incriminados.

Contexto: Donald Trump encabezó el homenaje al líder conservador Charlie Kirk ante miles de seguidores en Arizona

El gobierno de Trump revocó numerosos visados debido a opiniones políticas de sus titulares, una práctica controvertida que el secretario de Estado, Marco Rubio, defiende, especialmente contra estudiantes propalestinos que se han mostrado críticos hacia la guerra en Gaza.

Con información de AFP.

