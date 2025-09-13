Las emotivas imágenes que compartió la esposa de Charlie Kirk: llora sobre su ataúd y despide al activista de EE. UU.

Erika Kirk, la esposa del activista asesinado en Estados Unidos, Charlie Kirk, compartió imágenes en sus redes sociales sobre lo que han sido las últimas 48 horas tras la tragedia que conmocionó al país y al mundo entero.

Una de las fotos la muestra llorando sobre el ataúd de su esposo, el cual llegó a Phoenix, Arizona, el pasado jueves, un día después del asesinato. Las desgarradoras imágenes también la muestran tomando sus manos y lamentando su pérdida.

Erika le repite “te amo” mientras besa sus manos. “Te extraño mucho”, repite en el video.

“No tienen ni idea de lo que acaban de despertar en esta esposa. Si creían que la misión de mi esposo era grande, ahora… no tienen idea”, escribió la mujer en su publicación, que compartió este sábado en su perfil de Instagram.

“El mundo es malo. Pero nuestro Salvador. Nuestro Señor. Nuestro Dios. No… No es tan bueno. Nunca encontraré las palabras. Nunca”, se lee en el mensaje. “El llanto de esta viuda resuena por todo el mundo como un grito de guerra. No tengo ni idea de qué significa todo esto. Pero, cariño, sé que tú sí, y nuestro Señor también“.

En las imágenes que compartió en la madrugada del 13 de septiembre se ve al activista político junto con sus hijos pequeños. Las otras fotos son una recopilación de lo que han sido sus momentos tras la muerte de su esposo.

El vicepresidente J. D. Vance y su esposa, Usha, acompañaron a Erika en el traslado del cuerpo. | Foto: Instagram Erika Kirk

El pasado miércoles, 10 de septiembre, Charlie Kirk recibió un disparo en el cuello en medio de un debate conservador que dirigía en la universidad del Valle de Utah. El fundador de Turning Open USA había ganado fama en el país por sostener polémicos debates sobre economía, inmigración y raza con los jóvenes estadounidenses.

La mencionada organización fue clave en la victoria de Donald Trump en el 2024, pues se encargó de convencer a republicanos, que rara vez votan, a acudir a las urnas para elegir a Trump como mandatario.

“Nunca se rindió. Uno de sus lemas era nunca rendirse. Así que quiero decir que nunca nos rendiremos”, dijo Erika en su primera intervención pública tras el tiroteo, el pasado viernes.

En la grabación que compartió ese día, detalló que su hija pequeña le preguntó: “¿Dónde está papá?”.

“¿Qué le dices a una niña de tres años? Tiene tres. Le dije: ‘Cariño, papá te quiere mucho. No te preocupes, está de viaje de trabajo con Jesús, así que puede pagar tu presupuesto de arándanos”.