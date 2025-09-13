Suscribirse

Estados Unidos

Las emotivas imágenes que compartió la esposa de Charlie Kirk: llora sobre su ataúd y despide al activista de EE. UU.

La mujer publicó inéditas fotos sobre los últimos momentos junto a su esposo asesinado en medio de un evento público.

Redacción Mundo
13 de septiembre de 2025, 4:36 p. m.
charlie kirk
Las imágenes fueron compartidas por Erika Kirk el sábado 13 de septiembre. | Foto: Instagram Erika Kirk

Erika Kirk, la esposa del activista asesinado en Estados Unidos, Charlie Kirk, compartió imágenes en sus redes sociales sobre lo que han sido las últimas 48 horas tras la tragedia que conmocionó al país y al mundo entero.

Una de las fotos la muestra llorando sobre el ataúd de su esposo, el cual llegó a Phoenix, Arizona, el pasado jueves, un día después del asesinato. Las desgarradoras imágenes también la muestran tomando sus manos y lamentando su pérdida.

Contexto: Charlie Kirk: la desgarradora despedida de la esposa y la revelación de lo que respondió a su hija cuando le preguntó por él

Erika le repite “te amo” mientras besa sus manos. “Te extraño mucho”, repite en el video.

“No tienen ni idea de lo que acaban de despertar en esta esposa. Si creían que la misión de mi esposo era grande, ahora… no tienen idea”, escribió la mujer en su publicación, que compartió este sábado en su perfil de Instagram.

Contexto: La Casa Blanca realizó sentido homenaje a Charlie Kirk: este es el video

“El mundo es malo. Pero nuestro Salvador. Nuestro Señor. Nuestro Dios. No… No es tan bueno. Nunca encontraré las palabras. Nunca”, se lee en el mensaje. “El llanto de esta viuda resuena por todo el mundo como un grito de guerra. No tengo ni idea de qué significa todo esto. Pero, cariño, sé que tú sí, y nuestro Señor también“.

En las imágenes que compartió en la madrugada del 13 de septiembre se ve al activista político junto con sus hijos pequeños. Las otras fotos son una recopilación de lo que han sido sus momentos tras la muerte de su esposo.

charlie kirk
El vicepresidente J. D. Vance y su esposa, Usha, acompañaron a Erika en el traslado del cuerpo. | Foto: Instagram Erika Kirk

El pasado miércoles, 10 de septiembre, Charlie Kirk recibió un disparo en el cuello en medio de un debate conservador que dirigía en la universidad del Valle de Utah. El fundador de Turning Open USA había ganado fama en el país por sostener polémicos debates sobre economía, inmigración y raza con los jóvenes estadounidenses.

Contexto: Charlie Kirk y otros activistas asesinados en Estados Unidos: un recorrido histórico que sacude al presente político

La mencionada organización fue clave en la victoria de Donald Trump en el 2024, pues se encargó de convencer a republicanos, que rara vez votan, a acudir a las urnas para elegir a Trump como mandatario.

“Nunca se rindió. Uno de sus lemas era nunca rendirse. Así que quiero decir que nunca nos rendiremos”, dijo Erika en su primera intervención pública tras el tiroteo, el pasado viernes.

En la grabación que compartió ese día, detalló que su hija pequeña le preguntó: “¿Dónde está papá?”.

“¿Qué le dices a una niña de tres años? Tiene tres. Le dije: ‘Cariño, papá te quiere mucho. No te preocupes, está de viaje de trabajo con Jesús, así que puede pagar tu presupuesto de arándanos”.

“La voz de mi esposo seguirá sonando, y más fuerte que nunca”, aseguró. “Prometo que nunca dejaré que tu legado muera”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Real Sociedad puso a sufrir al Real Madrid, que sigue sólido en el fútbol español

2. Luis Díaz sigue encendido: el gol del colombiano con el Bayern Múnich

3. Defensora del Pueblo se pronuncia por incómodo momento de Gustavo Petro con Gloria Miranda: “Les propongo imaginar esta situación”

4. Polémica en Estados Unidos: Comedy Central elimina episodio de ‘South Park’ sobre Charlie Kirk, emitido semanas antes de su muerte

5. Las emotivas imágenes que compartió la esposa de Charlie Kirk: llora sobre su ataúd y despide al activista de EE. UU.

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosCharlie Kirk

Noticias Destacadas

El episodio, titulado “Got a Nut”, pertenece a la temporada 27 del programa fue retirado de la parrilla de programación, luego de que Kirk fuera abatido.

Polémica en Estados Unidos: Comedy Central elimina episodio de ‘South Park’ sobre Charlie Kirk, emitido semanas antes de su muerte

Redacción Mundo
charlie kirk

Las emotivas imágenes que compartió la esposa de Charlie Kirk: llora sobre su ataúd y despide al activista de EE. UU.

Redacción Mundo
enfermera mapache

Enfermera se vuelve viral tras salvarle la vida con RCP a un mapache bebé borracho en EE. UU.: aquí el video

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.