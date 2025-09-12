“Nunca se rindió”: la emotiva declaración de la esposa de Charlie Kirk, el activista asesinado en EE. UU.

Erika Kirk, la esposa del activista político de derecha que fue asesinado en Estados Unidos el pasado miércoles, dio sus primeras declaraciones públicas luego de la tragedia.

Charlie Kirk, quien era partidario del presidente Donald Trump, recibió un disparo en el cuello en medio de un debate que dirigía en la Universidad del Valle de Utah. Fue fundador de la organización Turning Open USA, que fue clave en la victoria de Trump en la jornada electoral del 2024.

“Nunca se rindió. Uno de sus lemas era nunca rendirse. Así que quiero decir que nunca nos rendiremos“, dijo Erika desde un atril que tenía la foto de Charlie Kirk, en un video que compartió al público.

La pareja frecuentaba eventos públicos, siempre de la mano. | Foto: Getty Images

En su alocución, recordó el momento en el que su hija le preguntó: “¿Dónde está papá?”.

“¿Qué le dices a una niña de tres años? Tiene tres. Le dije: ‘Cariño, papá te quiere mucho. No te preocupes, está de viaje de trabajo con Jesús, así que puede pagar tu presupuesto de arándanos`”, lamentó.

”Que Charlie sea recibido en los brazos misericordiosos de Jesús, nuestro amado Salvador", dijo la mujer.

Además, aseguró que el grupo de acción política del activista continuará con su misión en el país. “La voz de mi esposo seguirá sonando, y más fuerte que nunca”.

🇺🇸‼️ | ÚLTIMA HORA — Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, anunció que TPUSA no cancelará sus giras universitarias: “La voz de mi esposo seguirá sonando, y más fuerte que nunca”.

pic.twitter.com/kkTIErbNnF — UHN Plus (@UHN_Plus) September 13, 2025

Erika aseguró que el movimiento político de su esposo se convertiría en “el acontecimiento más grande que Estados Unidos haya visto jamás” e instó a los jóvenes estadounidenses a que se unieran a este: “Prometo que nunca dejaré que tu legado muera”.

Charlie Kirk, de 31 años, falleció el 10 de septiembre. | Foto: LightRocket via Getty Images

Turning Open USA envía representantes a más de 850 universidades de Estados Unidos para discutir con los alumnos temas sobre inmigración, raza, economía, derechos reproductivos y sexuales. Esta organización ganó fama por defender ideales de ultraderecha, usualmente polémicos.

“Habrá aún más giras en los próximos años. En un mundo lleno de caos, duda e incertidumbre, la voz de mi esposo permanecerá“, comentó la esposa del fallecido.

Al iniciar su discurso, Erika Kirk agradeció a los socorristas que atendieron la emergencia en la universidad de Utah, además de a todas las personas y familiares que ayudaron a ofrecer pistas en la investigación. También ofreció palabras para el presidente Trump y el vicepresidente J. D. Vance, quien viajó con ella desde Utah a Arizona, de donde era originario el líder político.

“Señor presidente, mi esposo lo quería mucho”, declaró.

“Charlie siempre decía que si alguna vez se postulaba para un cargo, su máxima prioridad sería revitalizar la familia estadounidense”, detalló la mujer, que es madre de dos niños pequeños.

Charle Kirk junto con su esposa y sus dos hijos. | Foto: Foto de redes sociales.

“Uno de sus versículos favoritos era Efesios 5:25: ‘Maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella’”, resaltó.

Varios políticos, como el presidente estadounidense, han recordado a Kirk como un padre de familia, cercano a la religión y entregado por el país norteamericano.

“El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra. A todos los que nos escuchan esta noche en Estados Unidos: el movimiento que mi esposo construyó no morirá. No morirá. Me niego a permitir que eso suceda. Se volverá más fuerte. Más audaz. Más fuerte y más grande que nunca”, agregó.