“Los radicales de izquierda son el problema, son crueles y horribles”: Donald Trump

Estados Unidos atraviesa días de tensión e incertidumbre tras el asesinato del activista político Charlie Kirk, ocurrido el miércoles 10 de septiembre en Utah. La noticia golpeó con fuerza a la opinión pública, no solo por la figura que representaba Kirk en los círculos conservadores, sino también porque su muerte ocurre en medio de una nación cada vez más polarizada.

Dos días después, el viernes 12 de septiembre, el presidente Donald Trump apareció en una entrevista en el reconocido programa Fox and friends. Durante casi una hora, conversó con los presentadores sobre la crisis política que vive el país, el legado de Kirk y los avances en la investigación.

En medio de la charla, el mandatario lanzó varias frases que de inmediato encendieron el debate en redes sociales. La más comentada fue: “Los radicales de izquierda son el problema: son despiadados, horribles y muy hábiles políticamente”. Sus palabras se viralizaron y provocaron una oleada de reacciones encontradas en todo el país, reflejo del clima político actual.

Trump no se limitó a hablar de la polarización. También reveló información clave sobre el caso, asegurando que las autoridades ya tenían novedades sobre el sospechoso del asesinato.

Con seguridad afirmó: “Creo que, con un alto grado de certeza, lo tenemos bajo custodia”. El anuncio sorprendió por la rapidez de los avances, pues apenas habían pasado dos días desde el crimen y ya el FBI había actuado con contundencia para capturar al presunto responsable.

Hay que recordar que el presidente el mismo día de la tragedia, el 10 de septiembre, utilizó su red social Truth Social para informar la noticia de la muerte de Kirk.

El activista juvenil de derecha e influencer Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, fue herido este 10 de septiembre de 2025 en una universidad estadounidense. | Foto: AFP

Fue él quien la hizo pública por primera vez, confirmando lo que muchos de sus seguidores ya temían. Ese gesto dejó en evidencia el vínculo cercano que mantenía con el activista, a quien solía invitar a espacios de conversación política.

En otro momento de la entrevista, Trump compartió una anécdota personal; alguien de su entorno le dijo que Kirk era “como un hijo” para él. Según explicó, esa frase lo llevó a reflexionar sobre lo que significaba la pérdida de un aliado tan cercano. El mandatario reconoció que la muerte de Kirk lo había afectado profundamente y resaltó la influencia que ejerció dentro del movimiento conservador.

Charlie Kirk se había convertido en un referente de las nuevas generaciones conservadoras gracias a los debates que promovía en universidades y en redes sociales.

A través de Turning Point USA (TPUSA), la organización sin ánimo de lucro que cofundó, impulsó un estilo de comunicación directo, polémico y de gran alcance. Su labor lo convirtió en un rostro influyente entre los jóvenes republicanos.