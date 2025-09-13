Charlie Kirk y otros activistas asesinados en Estados Unidos: un recorrido histórico que sacude al presente político

Estados Unidos ha sido escenario de asesinatos de activistas que no solo marcaron su época, sino que siguieron resonando décadas después en el debate sobre justicia, derechos civiles y violencia política.

El homicidio reciente de Charlie Kirk, activista conservador de 31 años asesinado el 10 de septiembre de 2025 mientras hablaba en un evento universitario en Utah, ha reavivado la memoria de otros defensores de causas sociales que murieron por alzar la voz.

El activista de derechos civiles y secretario de campo de la NAACP, Medgar Evers (1925-1963), posa para un retrato alrededor de 1960 en Jackson, Mississippi. | Foto: Getty Images

Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en 1963, cuando Medgar Evers, líder del NAACP en Mississippi, fue asesinado en Jackson luego de volver de una reunión en defensa de los derechos civiles. Permaneció décadas sin justicia hasta que Byron De La Beckwith fue condenado.

Su muerte simboliza tanto el sacrificio individual como la persistencia de movimientos que exigen derechos elementales.

Malcolm X, líder afroamericano | Foto: Bettmann Archive

Otro episodio clave fue el asesinato en 1965 de Malcolm X, líder afroamericano que promovía una postura radical frente a la injusticia racial.

Fue abatido durante un discurso en Nueva York. Su legado desafió líneas divisorias entre la resistencia pacífica y la resistencia activa, y hoy sigue siendo objeto de estudio como ejemplo de radicalización, identidad, libertad de expresión y rivalidad política.

De izquierda a derecha: Michael Schwerner, James Chaney y Andrew Goodman, tres activistas de derechos civiles de CORE, asesinados en Mississippi por miembros del Ku Klux Klan. | Foto: Getty Images

Michael Schwerner, James Chaney y Andrew Goodman también pagaron con sus vidas en 1964, en Mississippi, por trabajar en el registro de votantes afroamericanos en comunidades desprovistas de derechos políticos.

Fueron asesinados por miembros del Ku Klux Klan, en lo que pasó a la historia como crimen de odio en un contexto de resistencia ciudadana pacífica que demandaba igualdad ante la ley.

Viola Liuzzo, activista blanca originaria de Michigan. | Foto: Getty Images

Viola Liuzzo, activista blanca originaria de Michigan, fue asesinada en 1965 mientras transportaba manifestantes durante la marcha de Selma a Montgomery, organizada para asegurar voto para personas afrodescendientes.

Fue atacada por miembros del Ku Klux Klan, lo que ilustró que la violencia no respetaba fronteras raciales cuando se desafiaba el orden segregacionista.

Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, en la Gala del Consejo Nacional de Jóvenes Israelíes en Nueva York. | Foto: LightRocket via Getty Images

Estos casos históricos contrastan con la muerte de Charlie Kirk, pues muestran una continuidad inquietante. Cuando un activista actúa públicamente, asume riesgos que, en muchas ocasiones, han terminado en tragedia.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, calificó la muerte de Kirk como un “asesinato político” y la policía ya ha recuperado un rifle usado en el crimen, mientras el FBI continúa con la investigación.

El eco actual indica que la violencia contra activistas ya no es solo parte de un pasado remoto, sino un tema relevante en discusiones sobre polarización política, seguridad en eventos públicos y la interacción entre discurso político y acción violenta.